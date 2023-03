El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, reafirmó hoy que la "proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández se rompe con "movilización popular", y destacó que la exmandataria es "el corazón" del Frente de Todos (FdT).



"La proscripción se rompe generando las condiciones para que Cristina pueda ser candidata. Es una cuestión política, como lo fue en la época de (Juan Domingo) Perón, con movilización popular, organización de la militancia y conciencia", evaluó Larroque en diálogo con Radio Futurock.



Agregó que "el sistema de poder" comprenderá al ver al pueblo movilizado que "no tiene margen para digitar quién puede y quién no, ser candidato en Argentina".



El funcionario bonaerense recordó que "cuando Cristina dijo que no va a ser candidata, lo planteó en términos de 'No voy a ser un estorbo para mi fuerza política", en referencia al discurso que dio la titular del Senado el 6 de diciembre pasado, tras conocer la sentencia que la condenó a seis años de prisión por la causa Vialidad y que la inhabilitó a ejercer cargos públicos.



"Nosotros no podemos ser cómplices de la proscripción. Para nada es un estorbo, es el corazón de nuestra fuerza política", manifestó Larroque sobre la Vicepresidenta.



Por otro lado, destacó el trabajo del ministro de Economía, Sergio Massa, y resaltó que el funcionario "logró estabilizar la situación" económica del país.



"Yo a Massa lo quiero siempre en mi equipo", valoró y señaló que desde la cartera de Economía se debe "avanzar en una situación de mayor carácter distributivo".



Larroque informó además que dejó de ser el secretario general de La Cámpora y confirmó que la legisladora Lucía Cámpora, sobrina nieta de Héctor Cámpora, asumirá ese rol en la organización.