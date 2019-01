Para el juez federal Julián Ercolini, para el fiscal Eduardo Taiano y para la Cámara Federal Alberto Nisman fue asesinado en el 18 de enero de 2015 en el baño del departamento de Puerto Madero que alquilaba en la torre Le Parc. La idea del suicidio, para los investigadores, parece descartada. Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

Para la justicia Diego Lagomarsino, el perito informático que trabajaba con Nisman en la Fiscalía especial del atentado a la AMIA, fue quien llevó el arma homicida y así formó parte de un plan criminal. Por su parte, cuatro custodios de Nisman fueron procesados por encubrimiento.

Pero a cuatro años de la muerte del fiscal la causa tiene varias incógnitas, algunas de ellas centrales para sostener la hipótesis del crimen.

¿Quién lo mató?

No hay sospechosos. Para avanzar los investigadores esperan dos resultados. Uno del análisis de las cámaras de seguridad de Le Parc. El trabajo busca determinar los "puntos ciegos" del lugar. El otro es el entrecruzamiento de cientos de llamados principalmente entre personas de inteligencia. La expectativa es que de allí pueda surgir información. Otro punto relevante es que no está constatado que otra persona haya ingresado al departamento de Nisman. La puerta principal estaba cerrada por dentro con una traba. Hay dudas sobre la puerta de servicio. El cerrajero dijo que no estaba con llave.

¿Quién dio la orden de matarlo?

Tampoco están identificados los posibles autores intelectuales. Y los investigadores reconocen que "es lo más difícil". La principal sospecha está puesta en el mundo de la inteligencia y sobre allí recae un entrecruzamiento de llamados. Son miles de celulares que están siendo analizados. El trabajo tuvo un punto de partida con teléfonos de los agentes de inteligencia Antonio Stiuso – hombre fuerte de la ex SIDE y de estrecha relación con Nisman–, Fernando Pocino, el detenido ex jefe del Ejército César Milani, el entonces subjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Mena, quien era el titular de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin; y teléfonos a nombre del Club Boca Juniors, entre otras personas. De esa base se fue ampliando a nuevos celulares que el estudio va arrojando. Del entrecruzamiento no surge contenido de llamadas. Por eso tiene que dotarla de más información. Por ejemplo, analizar los teléfonos en relación a las antenas de la zona de Le Parc y obtener información sobre las personas involucradas. Para los investigadores en este trabajo se centran todas las expectativas de poder tener nuevas respuestas sobre la muerte de Nisman, aunque reconocen que es difícil.

El fiscal Taiano espera que Whatsapp le conteste un pedido sobre el contenido de las conservaciones de varios involucrados en el hecho. Los investigadores saben que será difícil tener una respuesta positiva. En su momento les habían requerido que salvaguardaran el contenido. La empresa contestó que sí excepto del teléfono de Nisman. Dijeron que les figuraba como "inhabilitado". No se sabe por qué.

¿Cuántas personas intervinieron en el hecho?

El elemento central para que los investigadores concluyan que a Nisman lo mataron fue lapericia criminológica de Gendarmería. Ese estudio sostuvo que el fiscal fue asesinado por dos o tres personas. Pero ni el dictamen del fiscal Taiano ni el fallo del juez Ercolini indica cantidad de personas. Se limitan a señalar que se trató de un crimen sin especificar quienes pudieron intervenir. "Es prematuro hacerlo y para nosotros el informe de Gendarmería es contundente sobre la mecánica", señalan.

¿Cuál fue el móvil del crimen?

Es uno de los principales interrogantes. Tampoco Taiano y Ercolini lo especificaron, más allá de las hipótesis en las que se trabaja. Sí lo hizo la Cámara Federal. El tribunal dijo que Nisman fue asesinado "en virtud de la denuncia que realizó como fiscal" por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Si se llega a dar con los autores materiales e intelectuales ese interrogante puede ser develado.

¿Cuáles fueron las últimas comunicaciones entre Lagomarsino y Nisman?

Los celulares de ambos están bajo estudio y los primeros resultaron revelaron que tuvieron comunicación desde el miércoles 14 de enero hasta el sábado 17. Un estudio de extracción de datos que hizo Gendarmería Nacional –que comenzó a ser analizado por los investigadores judiciales– señaló que hubo entre ambos un intercambio de mensajes de Whatsapp. En el teléfono de Nisman las comunicaciones están borradas y en el Lagomarsino solo están los mensajes del miércoles y uno que le envió el domingo. "¿Estás mejor?", le preguntó el técnico informático el fin de semana. Los mensajes entre esos días están borrados. Allegados a Lagomarsino le dijeron a Infobae que tanto él como Nisman borraban las conversaciones. Los investigadores no descartan nada pero informáticamente no se pudo determinar qué tipo de borrado es.

¿Están vinculados al caso la mujer calcinada y encontrada en la puerta de Le Parc y un ex policía asesinado que tenía a su nombre celulares que usaban agentes de inteligencia?

No hay elementos para señalar que esas muertes estén vinculadas con la de Nisman. La mujer fue hallada en febrero de 2015 y nunca se pudo determinar su identidad. La causa penal fue archivada. El ex sargento Héctor Goncalvez Pereyra fue asesinado en septiembre de 2016 cuando custodiaba un camión que transportaba ropa. Goncalvez Pereyra tenía a su nombre entre 10 y 12 celulares de los cuales tres usaba la gente que trabajaba en el área de Stiuso, lo que fue reconocido por el ex agente de inteligencia pero negó conocer a Goncalvez Pereyra. La investigación concluyó que se trató de un crimen vinculado al tráfico de piratas del asfalto. Goncalvez Pereyra no declaró en la causa por la muerte de Nisman.

¿Por qué se incendió la Casa Rosada y no funcionaban las cámaras de la residencia de Olivos el fin de semana en que murió Nisman?

El 17 de enero de 2015 a las 16:30 se recalentaron cables de una sala de máquinas de la Casa Rosada que a su vez prendió fuego un papel que generó un incendio. Eso provocó que se perdiera información sobre cámaras de seguridad e ingresos y egresos de la Casa de Gobierno en el momento en el que el Poder Ejecutivo negociaba la firma del memorándum con Irán. El hecho se conoció cuando se pidió esa información en la causa del memorándum. Ahora los investigadores de la muerte de Nisman se llevaron de la Casa Rosada un disco con información para saber si de allí se pueden obtener datos de enero de 2015. El peritaje comenzará el mes que viene. Llama la atención que el Gobierno no denunció el hecho ni se abrió una causa penal. Y que el incendio haya sido el fin de semana de la muerte de Nisman. Los investigadores tratarán de saber si el incendio fue intencional.

En tanto, Taiano exigió conocer detalles de por qué no funcionaron las cámaras de seguridad en la residencia de Olivos por aquel fin de semana clave en la causa. El pedido del fiscal fue consecuencia del fallo de la Cámara Federal, al revisar los procesamientos y un planteo de la querella de la madre de Nisman reclamando investigar por "magnicidio" a la ex presidenta Cristina Kirchner, sus funcionarios y su entorno. A los investigadores les llamó la atención que las cámaras "estuvieron fijas, con imagen, pero sin movimiento durante horas". El técnico apareció a las 19.30 del domingo y en solo cinco minutos solucionó el problema. "Tan difícil no era resolverlo, entonces", comentaron.

¿Qué información aportó Cato?

Es el apodo de un ex agente de inteligencia que fue parte de la custodia de Nisman. Su nombre apareció en la causa por uno de los custodios del fiscal. Cato declaró. Su testimonio quedó en reserva en la Fiscalía por el secreto de inteligencia. Quienes conocen su contenido señalan que para la muerte no aportó información pero sí fue importante para contextualizar el trabajo de la Secretaría de Inteligencia y de cuestiones internas.

¿Prefectura espiaba a Nisman?

Un guardia de seguridad de Le Parc y un agente de Prefectura declararon en la causa que el fin de semana que murió el fiscal hubo personal de inteligencia vestido de civil que se apostó en el boulevard frente al edificio. En la causa no se pudo determinar si esto fue efectivamente así. Inteligencia de Prefectura negó que hiciera inteligencia en esa zona. Pero no se puede descartar, aunque no necesariamente esté vinculado con la muerte.

¿Puede haber condena por un crimen sin su autor?

Sí. La jurisprudencia sostiene que es posible siempre y cuando se tenga 100 por ciento acreditado que se trató de un crimen. El ejemplo es de una filmación es la que se ve que una persona cometió un delito pero no se conoce su identidad. La muerte de Nisman es más compleja. Por ahora no tiene autores materiales ni intelectuales. Los investigadores saben que a cuatro años es difícil dar con ellos, si los hubo.

Fuente: Infobae