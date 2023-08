La Cámara Argentina Fintech rechazó hoy la nueva reglamentación del Banco Central (BCRA) para las billeteras virtuales, a las que exige a partir de ahora distribuir a sus clientes toda la rentabilidad que obtengan por los saldos en "cuentas de depósito", es decir, el dinero que por decisión de los propios usuarios no está invertido en fondos comunes de inversión.



La medida -adoptada a través de la Comunicación “A” 7825- entró en vigencia hoy y comprende a las empresas proveedoras de servicios de pagos, comúnmente denominadas "billeteras virtuales", como son los casos de Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Prex, entre otras.



La medida alcanza a los fondos depositados en las billeteras que por la decisión de los clientes no están invertidos.



Desde la Cámara aseguraron que la medida "no tuvo ningún tipo de consulta con el sector Fintech", a pesar de que "en otros ámbitos de diálogo con el Banco Central ha quedado claro que todos los actores del sistema financiero pueden trabajar de manera mancomunada en pos de ofrecer más y mejores servicios a los argentinos.



"La medida en cuestión, además de ‘desnivelar la cancha’, no se condice con una genuina vocación por parte del regulador de digitalizar nuestra economía, ya que supone un cambio de reglas abrupto que desincentiva la innovación y la creación de nuevas empresas Fintech", señaló la Cámara en un comunicado.



En ese sentido, destacaron que la obtención de intereses por los saldos en las cuentas digitales es un recurso que incorporaron las billeteras virtuales al sistema financiero argentino en 2017 y que permitió "un notable crecimiento del sector" y que "evidentemente, genera malestar en algunos actores del sistema financiero tradicional".



"En la actualidad, hay 13 millones de cuentas de inversión en la Argentina, 26 veces más que hace cinco años, cuando apenas eran 400 mil. La facilidad y seguridad de la operación, sumada a tasas competitivas y que el dinero siempre está disponible, a diferencia de un plazo fijo, atrajo a millones de usuarios que optaron por este mecanismo", apuntaron desde la Cámara.



Y cerraron: "Esperamos que el BCRA revea esta medida y se siga trabajando en conjunto con el sector Fintech ante los desafíos económicos que enfrenta la Argentina. Queremos ser parte de esa solución y estamos convencidos de que tenemos la capacidad de seguir ayudando a las personas a manejar sus finanzas de una mejor forma gracias a la tecnología".



Desde el 30 de diciembre de 2021 que las billeteras tienen la obligación de tener encajado el 100% de los depósitos de las cuentas a la vista de las entidades financieras para "preservarlos de contingencias y garantizar su disponibilidad".



Sin embargo, las empresas tienen la posibilidad de integrar el 45% de ese total en Bonos del Tesoro Nacional en pesos, rentabilidad que ahora el BCRA obligará a las empresas a distribuir entre sus clientes.



En su momento, el Central había asegurado que la medida otorgaba "mayor transparencia y seguridad" a las cuentas y que no alcanzaba a las cuentas de inversión que habilitan las billeteras y que permiten obtener una rentabilidad por los fondos depositados.



Poco después de que el BCRA diera a conocer la disposición, la empresa Mercado Pago sostuvo que "reduce los incentivos a invertir".



También la calificó como "parte de un hostigamiento contra la industria fintech y Mercado Pago".