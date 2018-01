Islas Fiji es el país más feliz del mundo, seguido por Colombia y Filipinas, según la 41 Encuesta Anual Global publicada ayer por Gallup International, mientras que la Argentina ocupa el décimo lugar junto a Holanda.



Un total de 55 naciones fueron evaluadas entre octubre y diciembre de 2017 para lograr determinar que "la felicidad depende más de aspectos como la edad, el nivel educativo, los ingresos económicos y el estilo de vida que del país en sí mismo", señalaron. Así, Islas Fiji encabeza el listado de países más felices, seguido por Colombia, Filipinas, México, Vietnam, Kazajstán, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, India y Argentina y Holanda empatados en el décimo lugar.



El estudio de Gallup International detalló también que los países "más infelices" son, en orden, Irán, Irak, Ucrania, Grecia, Moldavia, Brasil, Hong Kong, Sudáfrica, Turquía y Ghana.



Los resultados globales indican que un 59% de los consultados dijo sentirse feliz, mientras el 28% se consideró neutral, el 11% infeliz y el 2% no supo o no contestó. Con respecto al "optimismo económico", el 28% fue positivo con respecto a lo que pasará en 2018, mientras que un 36% fue neutral, un 30% se declaró pesimista y el restante 6% no respondió. Finalmente, el "índice de esperanza" determinó que el 39% cree que este año será mejor que el anterior, un 23% peor, el 32% se manifestó neutral y el 6% no opinó.



En ese sentido, los países más optimistas fueron Indonesia, Nigeria, Islas Fiji, Bangladesh, India, Vietnam, Albania, Kosovo, Filipinas y Suecia, mientras que los 10 más pesimistas fueron Italia, Grecia, Bosnia, Irán, México, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Turquía, Corea del Sur y empatados en el décimo puesto Ucrania, Letonia y Sudáfrica.