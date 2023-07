Este domingo 16 de julio Santa Fe definirá a sus candidatos definitivos en las PASO. Se trata del tercer distrito electoral del país que elegirá los nombres que llegarán a ser posibles gobernador y vice, integrantes de la Legislatura e intendentes para las elecciones generales del 10 de septiembre.

La provincia tiene un padrón de 2.843.155 ciudadanos habilitados para sufragar; entre ellos unos 80.000 jóvenes de entre 16 y 17 años, que fueron recientemente habilitados para votar, ya que allí la Constitución de la provincia no los incluía. Otra reglamentación puntual en Santa Fe es que los gobernadores no pueden ser reelectos y que no habrá balotaje.

En este contexto el oficialismo con el frente “Juntos Avancemos” tiene cuatro precandidatos. El actual gobernador, Omar Perotti, apoya al senador Marcelo Lewandowski, cuya fórmula incluye a Silvina Frana, ministra de Infraestructura del distrito. En esa interna se enfrentarán también Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (La Cámpora), además del diputado provincial santafesino Leandro Busatto, de la Corriente Nacional de la Militancia y cercano al Jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi.

El peronismo desarrolló una campaña de propuestas con ejes en la lucha contra el narcotráfico, la cuestión productiva y la inclusión social.

Pullaro y Losada, la descarnada interna de JxC

Por su parte, Juntos por el Cambio (JXC) protagonizará una interna más tensa ya que los precandidatos de “Unidos para Cambiar Santa Fe” llevan un período de fuertes ataques. Los nombres de esta competencia interna son los radicales Carolina Losada y Maximiliano Pullaro y la socialista, Mónica Fein.

La puja interna se evidenció cuando Losada, que se referencia en la precandidata presidencial Patricia Bullrich, denunció una campaña negativa en redes que atribuyó a Pullaro, a quien luego vinculó al narcotráfico y a la corrupción de policías.

Losada anunció que no estaba dispuesta a hacer campaña "con alguien que tiene un audio, que nunca explicó a nadie, corrompiendo a la policía", y denunció que a Alejandro Druetta, Pullaro lo hizo "crecer de policía raso a jefe de Drogas Peligrosas y que hoy está preso por narcotráfico".

Ante esto, Pullaro se manifestó “dolido” y contestó que Losada “hace seis meses” destacaba su labor al frente del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Miguel Lifschitz. El radical cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, quien estará en su búnker junto a Martín Lousteau, precandidato a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En esta puja también se encuentra la exintendenta rosarina Mónica Fein, quien reivindicó en la campaña su gestión al frente del Palacio de los Leones y la de Lifschitz a nivel provincial, y sostuvo que Losada y Pullaro "van a tener que pedirle perdón al pueblo de Santa Fe por el circo que están montando, una discusión sin sentido manejada por sus jefes porteños".

Por otro lado, dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), competirán Carla Deiana y Octavio Crivaro, mientras que en el espacio "Escucharte" el candidato será el ex diputado nacional por el PJ, Gustavo Marconatto.

La Coalición Cívica ARI, luego de desistir en integrar la sociedad entre el PRO, la UCR y una parte del socialismo, presentará una lista propia que encabezará Eduardo Maradona.

Completan la grilla el Partido Moderado, con la postulación de Walter Eiguren, y la lista "Viva la Libertad", que lleva como aspirante a Edelvino Bodoira, un abogado rafaelino que representa a sectores que se opusieron a la ley de interrupción del embarazo.

En cuanto a las intendencias, sobresalen los comicios para elegir candidatos en Rosario, donde Pablo Javkin buscará la reelección, al igual que Emilio Jatón en Santa Fe, ambos en el seno de "Unidos para Cambiar Santa Fe".

Cómo se prepara la elección para este domingo

El Ministerio de Seguridad informó que 5.808 agentes de policía estarán afectados al operativo electoral para custodiar las 1.452 escuelas donde se emitirán los sufragios, contando los centros de carga, grupos de reserva y personal de patrullaje, con especial atención en la ciudad de Rosario, foco de hechos de inseguridad vinculados al narcotráfico.

Incluso en once escuelas de Rosario que fueron blanco de amenazas y de una balacera en los últimos meses habrá un operativo de seguridad "especial".

En el distrito rige la boleta única en papel, por lo que los electores deben marcar con fibra el candidato de su preferencia en una hoja que exhibe el menú completo de precandidatos para cada una de las cinco categorías.