La fractura en la cúpula del poder del Frente de Todos tras la dura derrota en las PASO no pasó desapercibida en la oposición, que al igual que referentes del kirchnerismo se expresaron en sus redes sociales. Una de las primeras en hablar fue Graciela Ocaña, diputada que acompañó a Diego Santilli en la lista de Juntos. A través de su cuenta de Twitter, manifestó: "En un país serio las renuncias son indeclinables. Dejen de lado el ajedrez interno. Se están matando por ver quién tiene el poder y en medio están los argentinos. No escucharon el grito de las urnas. La gente pide que solucionen sus problemas. ¡No generen una crisis institucional!".

Asimismo, el diputado nacional Fernando Iglesias escribió en sus redes sociales: "Qué pasa, qué pasa, qué pasa, General? Está lleno de gorilas el gobierno popular! #LaLocuraEsTotal".

Poco después, añadió: "El peronismo es el único que sabe hacernos fracasar. Casi la mitad de los argentinos votaron a estos delincuentes porque el asado, la luz, seamos Suecia en cuatro años y ñanga ñanga. Vengo denunciándolos y combatiéndolos desde 2008, sufriendo aprietes, persecuciones y amenazas. Disculpe que me lo tome con humor, señora".

Por su parte, Paula Oliveto, diputada nacional y titular de la CC-ARI de la CABA, dijo a través de Twitter: "Que vergüenza. En este momento de crisis el gobierno tira nafta al fuego. Nunca les importó gobernar para los argentinos, sino zafar de las causas penales. Juegan a la política interna con la vida de todos nosotros. El kirchnerismo le hace daño a la Argentina".

También Martín Tetaz, precandidato a diputado Nacional por la Ciudad que acompañó en la lista a María Eugenia Vidal, apuntó contra el Gobierno: "Cuanta más inestabilidad política haya en el oficialismo, más claro tenemos que explicar y contar cómo es la Argentina en la que vamos a vivir desde 2023".

Además, el fuego amigo vino de parte del dirigente piquetero Juan Grabois que expresó: "Felicitaciones a los funcionarios que pusieron su renuncia a disposición. Es momento de cambios fuertes de políticas, prácticas, privilegios, prioridades y personas", escribió.





Carrió: "Es un golpe de Estado de CFK"

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se pronunció sobre la ola de renuncias que presentaron al presidente Alberto Fernández funcionarios del Gabinete que responden a Cristina Kirchner.

"El intento de vaciar al presidente de parte de un vicepresidente es un golpe de Estado", sentenció en declaraciones a Radio Mitre. Y agregó: "Un vicepresidente no le puede indicar al Presidente a quién saca, sea derrotado o sea victorioso. El Presidente tiene que ejercer sus funciones institucionales y resistir". "Ya lo hicieron varios, tenemos la experiencia de De la Rúa-Chacho (Álvarez) y la de Illia-Perette", graficó. Y recordó una intentona en el gobierno de Mauricio Macri que, dijo, "querían condicionar al gobierno".

"¿Recuerdan el tema de Cristina Kirchner con (Julio) Cobos? Cuando vota el "no positivo", se trata de erigir al mismo tiempo en el jefe de la oposición y yo me opuse, porque no era institucional", recordó.

Lo que pide la CAME

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) propuso ayer "profundizar el régimen diferencial de contribuciones patronales" para micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes), potenciar los incentivos a la conversión de programas sociales en empleo privado y reducir el grado de litigiosidad laboral para acelerar la recuperación económica post segunda ola de la pandemia.



Duhalde apocalíptico

Eduardo Duhalde, que asumió la presidencia en medio de un escenario caótico por explosión social del 2001, consideró ayer que la renuncia masiva presentada en el Gabinete por parte de los referentes de Cristina Kirchner pone al gobierno en una "situación muy delicada" y "no hay que echar más leña al fuego porque se puede estar en la víspera de un enfrentamiento en las calles".