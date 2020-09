La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró hoy que hay "muchas diferencias" entre el caso Facundo Astudillo Castro y el de Santiago

Maldonado, ya que en el último hubo "una vinculación entre la desaparición y el operativo" realizado por Gendarmería Nacional en Chubut, mientras que en el primero está "más difuso" y "no hay ningún imputado".



"Se lo emparenta (al caso de Facundo) pero hay muchas diferencias al mismo tiempo. En el caso Maldonado hubo visiblemente un operativo, claro, que se había desarrollado en ese momento y había una vinculación ente la desaparición y este operativo", explicó la ministra en diálogo con la FM Radio Metro.



"En este caso (en referencia al de Facundo) es más difuso; la carátula es desaparición forzada pero no hay ningún imputado en la causa; se están todavía recogiendo pruebas", agregó.



Tras aclarar que es la Policía Federal Argentina (PFA), que depende de su cartera, la que lleva adelante las diligencias que disponen la fiscalía y el juzgado federal de Bahía Blanca en la investigación, Frederic aseguró que la decisión es que "se desarrolle la investigación con total

independencia" sin intervenciones ni opiniones de funcionarios.



En tal sentido, dijo que es "importante" esperar el resultado de las pericias que se llevan adelante y consideró que la "única angustia justificada es la de la madre" de Facundo, Cristina Castro.



Consultada sobre la actuación de la policía bonaerense cuando el 30 de abril pasado detuvo a Facundo mientras violaba la cuarentena y lo dejó seguir su camino, la ministra dijo que "hay toda una concepción del cuidado y de la seguridad que hay que modificar".



"Un chico que es detenido dos veces, que lo dejan avanzar en la ruta (...) es cierto que la policía lo deja ir y evidentemente no fue la mejor

decisión porque hoy ya sabemos que ese cuerpo es de Facundo", concluyó.



Mas tarde, en una conferencia de prensa que brindó en la sede de la Policía Montada de la PFA, la ministra dijo que ayer le habían transmitido desde el Gobierno las condolencias a Cristina y se habían puesto a disposición "para cualquier necesidad que tuviera para el traslado del cuerpo de su hijo".



"Nosotros, a través de la Policía Federal, que es la fuerza encargada de la investigación, estamos en conocimiento de algunos de los pasos, no todos porque no tenemos acceso al expediente. Por supuesto que sabemos que la caratula es desaparición forzada, por ahora, y hemos tomado la decisión de no esgrimir ninguna hipótesis", agregó Frederic.



"Hay que dejar que la justicia trabaje y hay que dejar mantener la independencia de los poderes", insistió la ministra. En este marco, aseguró que "quedan muchas pericias pendientes, muchos rastros y elementos que restan periciar, y el trabajo se está haciendo de manera muy profesional" "También la mamá de Facundo nos expresó su agradecimiento por la colaboración y la contención que le da PFA de la delegación de Bahía Blanca", concluyó.