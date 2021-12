El posible acuerdo que alcance el Gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye un plan macroeconómico plurianual, será positivo en la medida en que el país cumpla con ese compromiso en el tiempo, dijo ayer la calificadora de riesgo Moody"s.

Gabriel Torres, vicepresidente del equipo de riesgo soberano de Moody"s Investors Service, dijo que la firma del acuerdo es necesario pero no una condición suficiente para que mejore la calificación del país sudamericano, que se encuentra actualmente en "Ca" con perspectiva estable, el penúltimo nivel de su escala.

"¿Es un paso importante? Sí, pero el paso tanto o más importante es que se cumpla y se mantenga a través del tiempo", explicó Torres. "Que se cumpla, no depender del financiamiento del Banco Central y no emitir pesos", explicó.

"En 2023 hay elecciones. Un plan con el Fondo va a requerir consolidación fiscal. ¿Lo va a hacer el Gobierno? La respuesta no está clara", explicó. Argentina pretende resolver este año la renegociación de una deuda de más de 44.000 millones de dólares con el FMI.

"La tendencia de las reservas es insuficiente para mantener en el largo plazo el tipo de cambio", alertó y subrayó que "cuando las reservas llegan a un cierto nivel peligroso, no queda otra que devaluar". "No hay confianza de que el Gobierno va a continuar un plan de consolidación fiscal. No hay una clara idea hacia dónde va a ir el Gobierno", repasó.

Retiro de dólares

En un clima de desconfianza y ante la incertidumbre que generaron las últimas medidas tomadas por el Banco Central para controlar el mercado de cambios, algunos ahorristas fueron a los bancos a retirar sus depósitos en dólares. En noviembre, sin contar el dato del martes 30, se fueron de los bancos U$S 584 millones.