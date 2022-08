Las exportaciones de carne vacuna cerraron el primer semestre del año con récord en volumen e ingreso de divisas, las cuales saltaron 39,4% hasta los US$ 1.750 millones, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



De esta manera, los embarques con carne vacuna crecieron en valor US$ 457 millones al pasar de US$ 1.293 millones al monto actual. La suba en precios se ubicó muy por encima de lo registrado en volumen, ya que el incremento en este caso fue solo del 0,85% al pasar de 418.200 toneladas equivalentes res con hueso a 421.770 toneladas despachadas en el período enero-julio.



No obstante la pequeña suba, la misma sirvió para establecer un nuevo récord de exportaciones para este período.



"Analizando la evolución de indicadores del 2022, podría afirmarse que las exportaciones recuperaron notablemente el ritmo al punto de que en los primeros 6 meses de este año se realizaron los mayores envíos de mercadería para este mismo período de la historia", marcó la entidad bursátil.



Asimismo, en el trabajo realizado por los especialistas Alberto Lugones y Emilce Terré se subrayó que "para dar cuenta de la relevancia de este suceso debe tenerse en cuenta que el volumen exportado en el primer semestre de este año implica un volumen que triplica los registros de exportaciones de cinco años atrás para el mismo período".



Pero más allá de haberse alcanzado el récord exportador en volumen, la participación del sector externo en la producción total de carnes cayó. Según la BCR, en estos meses la producción de carne creció 3,4% y la exportación pasó de tener una participación en el mismo del 28,3%, frente al 29% del primer semestre de 2021.



Teniendo en cuenta el pequeño aumento en los despachos, el salto en valor correspondió en gran medida a la suba de los precios internacionales del producto, que escalaron durante el período un 38,2%.



En su informe mensual sobre exportaciones elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carne (ABC), la explicación de este salto en los ingreso estuvo dado en "la suba de las cotizaciones y una participación mayor de las carnes enfriadas y de los contingentes arancelarios dentro del total, que tienen superiores valores medio". En este sentido informó que en los seis primeros meses de este año el precio promedio de la tonelada de carne fue de US$ 5.754, un aumento de US$ 1800 la tonelada comparando con 2021 y similar al récord que se había alcanzado hacia fines de 2019. Según ABC, "el crecimiento de los valores medios de China, principal destino, ha permitido la significativa alza en el valor facturado por las exportaciones argentinas de carnes bovinas del 40% en el primer semestre de 2022". Por otro lado, la cámara empresaria marcó "una tendencia opuesta a la evolución de los tonelajes exportados, si bien debe resaltarse la evolución ascendente de los últimos meses, en que los volúmenes superaron el promedio desde que se aplicaron las medidas para administrar las exportaciones de carnes en 2021".



Exportación y cupos

Desde mayo de ese año el Gobierno nacional decidió prohibir la exportación de carne vacuna por dos meses ante la fuerte suba en el precio que había registrado en el mercado interno, con alzas que ubicaban al producto casi 20 puntos por encima de la inflación general. Tras dos meses, los entonces ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Productivo diseñaron un nuevo esquema donde se prohibía la exportación de siete cortes parrilleros, sumado a que las empresas solo podían exportar la mitad de lo embarcado un año atrás, con la excepción de las cuotas como la Hilton. Hoy solo está restringido el despacho de los cortes parrilleros, política que se mantendrá según explicitó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo y cupos que limitan los envíos de cortes de determinada categoría de animales. Al respecto, en los últimos días Bahillo indicó durante su participación de un congreso organizado por Coninagro que se podría "revisar los cupos" de exportación de carne vacuna e "ir administrando permanente esta situación de manera quincenal. Hay que administrar las tensiones del crecimiento de manera coyuntural, pero tenemos que seguir creciendo".

Según datos de la Fundación Agropecuaria por el Desarrollo de Argentina (FADA), el país ocupa hoy el sexto puesto como principal exportador mundial de carne. Si bien los cálculos de FADA difieren con los de la BCR, ya que incluye entre los despachos despojos, menudencias, grasas, cueros y pieles, entre otros, también destaca un crecimiento en los ingresos del 34% hasta los US$ 2.146 millones en el primer semestre, mientras que estimó una caída en volumen del 5% hasta las 526.719 toneladas. Los principales destinos fueron China, con el 57% de los envíos, seguido por Alemania con el 7%, Israel con el 5% y Países Bajos y Chile con el 4%.

Fuente: Telam