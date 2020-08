Las empresas y fábricas recuperadas por sus trabajadores continúan paralizadas en un 65% a raíz de las medidas de aislamiento social puestas en marcha el 20 de marzo pasado por la pandemia de coronavirus.

El presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social, Eduardo Montes, dijo a Télam que los emprendimientos relacionados con el "rubro gastronómico están sin poder trabajar en forma normal desde el 20 de marzo; aún con delivery están trabajando al 10% real, lo que nos obliga a reconvertir la actividad, por eso muchos empezaron con entregas de panadería, de postres, de pastelería, en fin, a buscar por ese lado".

"El sector gráfico está totalmente parado, no hay movimiento, no hay clientes; por ejemplo, las grandes tiradas de supermercados han caído muchísimo, los clientes no van y utilizan internet, hacen compras online y muchos ciudadanos y ciudadanas utilizan el comercio de cercanía, eso ha afectado directamente" a este segmento, agregó Montes.

El dirigente social también advirtió que en las licitaciones del Estado no pudieron ingresar las cooperativas para imprimir materiales del área de Educación, entre otras cuestiones.

Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, Cristian Horton, afirmó que "hoy estamos en un 65%" de parálisis en la actividad.

Horton dijo que si bien por sectores "la situación puede ser considerada diversa, en términos generales es muy compleja, en especial las que son proveedoras de las industrias metalúrgicas y automotriz".

Río Negro

100 pymes turísticas de Río Negro recibieron los primeros crédito de $400.000 a tasa cero para enfrentar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus en el país.