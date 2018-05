El círculo rojo. Los hombres de mayor confianza y de permanente consulta de Mauricio Macri acompañaron de cerca al Presidente en la conferencia de prensa.







Diagnóstico. "La autocrítica que me hago es que siempre he sido muy positivo. Tal vez puse metas demasiado optimistas para todos y no dijimos el diagnóstico duro".



Crisis. "Esto no tenía que ver con crisis anteriores, porque en este caso teníamos experiencias del pasado de las cuales aprendimos. Es algo positivo y hoy vivimos un clima distinto".



Déficit fiscal. "Claramente lo que pasó estas semanas con el peso es que el mundo decidió que la velocidad con la que nos comprometimos a reducir el déficit fiscal no alcanza, por lo que tenemos que acelerar".



La gente. "Un enorme esfuerzo que han hecho los argentinos en este tiempo, con lo cual evitamos una crisis que sí nos llevaba al 2001. Hoy estamos en una posición más sólida, pero con el mismo problema de fondo, que es el déficit fiscal".



Acuerdo nacional. "Los legisladores nacionales de diferentes sectores políticos, junto al Gobierno, tienen que sentarse alrededor de una mesa y hacer un gran acuerdo para ver cómo hacemos para terminar esta historia del déficit fiscal con parches y mentiras". "Están todos convocados para trabajar en un acuerdo", al referirse a la posibilidad de que representantes de la CGT y el kirchnerismo sean invitados al diálogo.



Inflación. "El objetivo fundamental del gobierno sigue siendo bajar la inflación, aunque sin ponernos metas tan ambiciosas, ya que tiene que ser algo que tenga coherencia con la baja del déficit fiscal. No podemos pretender, si no bajamos el déficit, bajar la inflación a esa misma velocidad".



Precios bajo la lupa. "El Gobierno va a estar muy atento a las avivadas en los aumentos de precios al consumidor tras la subida del dólar".



Acuerdo con el FMI. "El Fondo Monetario Internacional no nos va a condicionar y no se meten con nuestra legislación ni con el tipo de cambio", y afirmó que "no hay agendas ni negociaciones ocultas" con el organismo internacional,



Gabinete. Ratificó la continuidad de su equipo económico, destacó que actuó con "seriedad y profesionalismo" y consideró que encaró una negociación "profesional y técnica" con el FMI.







Tarifas. "Estas tarifas no son carísimas, pagamos hasta un tercio de lo que pagan nuestros hermanos en países limítrofes. Tenemos que mejorar los niveles de consumo, estamos consumiendo más que los uruguayos, ahí tenemos mucho para mejorar, si reducimos el consumo, siendo inteligentes, solidarios, van a bajar las facturas". "No se puede avanzar en un proyecto que destruya el Presupuesto".



Impuestos. "Los argentinos ya pagamos los impuestos más altos de América latina. Muchos impuestos que dañan la producción como han sido las retenciones, un impuesto muy nocivo para la economía, ningún país del mundo cobra impuestos a los que exportan. Me sorprende que vuelvo a escuchar como alternativa restablecer retenciones, que ya vimos que no funcionaron".



Como Venezuela. "No siento que como sociedad podíamos afrontar un ajuste profundo desde el primer día como plantean algunos. Tampoco la otra locura que dice que está todo bárbaro y que podemos seguir con este déficit, en el desorden absoluto que nos llevaba a una situación como Venezuela".