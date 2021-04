El nuevo decreto que impuso desde las 0 horas de hoy viernes y hasta el 30 de abril el toque de queda nocturno en todo el país, y que restringe actividades sociales y comerciales, disparó un durísimo cruce entre el presidente Alberto Fernández y la oposición que criticó este nuevo encierro.

Fue un duelo verbal, sin filtros, que puso en evidencia que la grieta está más viva que nunca en el año electoral, y que ya nada se hace para disimularlo.

El presidente tildó de "imbéciles y miserables" a la mesa de Juntos por el Cambio que emitió un documento crítico rechazando las nuevas medidas restrictivas y "unilaterales" tomadas por el Gobierno nacional para enfrentar la segunda ola de coronavirus. Al tiempo que calificó de "fracaso" el plan de cuarentena estricta que adoptó Alberto Fernández durante gran parte de la pandemia.

En respuesta, el Presidente aseguró que "no" le "importa" el resultado de las elecciones de este año, sino que "no se contagie y muera más gente por la pandemia" de coronavirus, y cuestionó las "barrabasadas" que se plantean desde sectores de la oposición en relación a las medidas adoptadas para mitigar la segunda ola de la enfermedad.

"Si tengo que perder una elección por esto, la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¡¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?!", se preguntó el Presidente en diálogo con la FM Radio Con Vos, y disparó: "Hay que ser muy miserables para decir eso"."Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que ejerzo? ¿Cuidar a la gente?", se preguntó el mandatario y agregó: "Escucho otros imbéciles que dicen que los contagios son una solución política. ¡¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana con la cantidad de contagiados?!".

En esa línea, continuó: "Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Son un montón los dirigentes que dicen esas cosas. Lo dicen públicamente, dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. ¡Por favor! ¡¿Cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?!". El Presidente agregó: "Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz".

Los exabruptos en forma de bomba de Alberto Fernández explotaron casi en simultáneo y los principales referentes de la oposición se unieron en una réplica que también disparó con munición gruesa.

Uno de los primeros que recogió el guante fue Alfredo Cornejo, titular de la UCR, quien habló de una actitud "penosa para el país" y de "falta de autoridad".

"Viniendo de la máxima autoridad, es penoso para este país. Pero no sólo el calificativo, las agresiones, la no aceptación de las críticas, sino la falta de autoridad en la que ha caído por menospreciar la palabra y no ser riguroso en los datos", dijo el mendocino.

"La autoridad no sólo la da el cargo y la posibilidad de firmar decretos y enviar leyes al Congreso, sino el prestigio y la legitimidad del ejercicio de esa autoridad y el Presidente la va perdiendo todo el tiempo", aseguró Cornejo en diálogo con radio Rivadavia.

En tanto, el diputado Mario Negri se subió a la misma ola y lo trató de "barrabrava". En declaraciones a CNN Radio, remarcó que "no podemos tener un Presidente que se convierta en barrabrava".

Miguel Ángel Pichetto coincidió y calificó como "tremendamente nocivas" a las medidas contra la actividad económica y sentenció: "Van a liquidar al país con las restricciones".

Qué hará la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estableció que en la Ciudad los bares, restaurantes, cines y teatros cerrarán sus puertas a las 23, pero quienes estén adentro podrán permanecer hasta las 24, en tanto que los comercios que no son esenciales deberán abrir sus puertas a partir de las 10.

Servini tiene Covid y criticó al Gobierno

La jueza federal María Romilda Servini criticó ayer el plan de vacunación del Gobierno nacional después que se hiciera público que contrajo coronavirus. Es que la magistrada se contagió semanas después de aplicarse la primera dosis de la vacuna Sputnik V y su queja es porque aún no logró acceder a la segunda.

"Todo este tema de las vacunas se ha manejado muy mal. Lo siento, porque se lo estoy diciendo también al señor Presidente", dijo Servini, en América.

"Se han manejado irresponsablemente, hay provincias a las que mandaron la segunda dosis de la Sputnik y no habían mandado la primera", agregó.

Y puso condiciones para garantizar las PASO. Pidió que un "plantel de 25 personas" entre sus colaboradores reciban ambas dosis de la vacuna contra el Covid.

"Si en pocos días no se vacuna mi gente, no voy a exponerlos a que se enfermen, porque ahí no puedo hacer burbuja", afirmó.

La titular del Juzgado Federal 1, que tiene competencia electoral, atravesaba ayer por la tarde un cuadro de cansancio y dolor corporal, según pudo reconstruir Télam por su entorno.

Servini tiene 84 años.