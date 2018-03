Cambios. Según Garavano (tercero desde la izquierda), habrá al menos 14 cambios importantes en el Código que actualmente rige las penas por delitos en la República Argentina.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, afirmó que habrá penas más severas contra funcionarios corruptos, al adelantar lineamientos del proyecto de reforma del Código Procesal Penal Federal (ver nota vinculada), y se pronunció a favor de un debate en el Congreso sobre la despenalización del aborto. Debate que ganará la agenda nacional en los próximos días seguramente. "La reforma planteará penas más altas para los delitos de corrupción", aseguró el funcionario a Radio Mitre. Agregó que "lo que viene es un código penal con penas más equilibradas", que lo que "busca es homogeneidad" y un sistema que "permita vivir en un país más justo". "Nuestro país está desequilibrado en materia de procesos penales y por ejemplo la reforma planteará penas más altas para los delitos de corrupción", adelantó.



En este contexto, el ministro planteó también que la de las víctimas de delitos es la parte "más olvidada" en el proceso penal. "La víctima siempre fue la más olvidada en el proceso penal, por eso es necesario generar un equilibrio donde no se trate de mano dura sino de poder poner a la víctima en el lugar que corresponde", dijo. Remarcó que lo que se busca es que "las víctimas puedan participar en el proceso" ya que el hecho de ser "la gran olvidada en el proceso penal, genera heridas en la sociedad".



Acerca de la despenalización del aborto, Garavano consideró que se trata de "un tema de esos que siempre se han escondido y que nunca se han abierto al debate" y agregó: "la sociedad se merece y necesita este debate". "Creo que es muy bueno que el Congreso de un modo transversal, sin importar la filiación partidaria de cada uno de sus miembros, se exprese y pueda debatirse con las distintas aristas", afirmó. En tanto, diputadas de distintos bloques presentarán este martes en el Parlamento un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, considerada la séptima iniciativa legislativa de estas características que ingresó al Congreso con el propósito de aprobar el aborto legal en la Argentina. Las legisladoras buscarán que la propuesta se trate en el recinto el jueves 8 de marzo, en coincidencia con el paro internacional de mujeres. La despenalización del aborto es un tema que atraviesa transversalmente a casi todos los bloques tanto de diputados como de senadores en el Congreso Nacional, con la sola excepción de la izquierda que cuenta con una representación minoritaria de la legislatura nacional. En este sentido, el titular de la cartera judicial reveló hoy que en el marco del trabajo que realizan para la reforma del Código Penal, "todos los insumos que se produzcan en el debate del Congreso, y la decisión que se tome, va a ser muy importante para incorporar" en la nueva norma.



Para el ministro, "es muy importante que se dé el debate con la participación de todos los sectores para que el tema quede zanjado y no queden grietas o heridos en la sociedad". "Es necesario que se defina algo para que al menos por los próximos veinte años se dé una evolución y no haya que volver a discutir". Garavano sostuvo que "el Código Penal genera mucha heridas en el tejido social y lo que se busca con la reforma es un sistema que nos permita vivir en sociedades más pacíficas y justas". "En la implementación del 2020, que contiene muchas reformas en ese sentido, se permite la discusión de la legítima defensa", dijo en alusión al programa de su ministerio que apunta a generar mayor diálogo con la sociedad.

Los importantes cambios que asoman por ahora



Cuando el presidente Mauricio Macri inauguró el período de sesiones ordinarias del Congreso, además de realizar un balance de su gestión y trazar una hoja de ruta del corto plazo, uno de los proyectos que presentó para que sea discutido por diputados y senadores fue la reforma del Código Penal, una iniciativa redactada por una comisión multidisciplinaria presidida por el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky.



Este proyecto estipula cambios en el régimen de la libertad condicional, propone la prisión domiciliaria como "pena alternativa" por la sobrepoblación carcelaria y establece "parámetros claros" para limitar la "discrecionalidad" de los jueces.



Según se conoce habrá cambios importantes en al menos 14 puntos trascendentes del Código Penal Argentino. Según han publicado varios medios nacionales después de la apertura de sesiones, entre ellos el portal Infobae, las modificaciones pasarán por: el decomiso de bienes; la prisión domiciliaria; los límites a la discrecionalidad de los jueces federales; la ley del arrepentido; la imprescriptibilidad, donde se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas y crímenes de guerra; los siniestros viales; el aborto, que ya no será punible cuando el embarazo provenga de un abuso sexual; el acoso sexual; la pornografía infantil; los delitos contra el orden público; la corrupción; el cohecho y tráfico de influencias; y los delitos por narcotráfico.