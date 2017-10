¿Dónde compró y cómo compró el pasaje? ¿Por qué motivo viaja? ¿Donde se hospeda? Aerolíneas Argentinas comenzó esta mañana a implementar nuevas medidas de seguridad en los vuelos a Estados Unidos, que incluyen preguntas a pasajeros en el momento de realizar el check in a cargo de los empleados de la empresa. Se trata de una solicitud que emitió ayer la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) estadounidense.



"A partir del día de hoy, por disposición de las autoridades de Estados Unidos para todas las compañías aéreas que vuelen a ese país, Aerolíneas Argentinas ha implementado medidas de seguridad adicionales de control a los pasajeros. De esta manera, se realizarán algunas preguntas a los pasajeros al momento del check-in, relacionadas a la modalidad de compra del pasaje, motivo del viaje, duración de la estadía y lugar de hospedaje en Estados Unidos, entre otras", explicaron desde la aerolínea de bandera.



Según se pudo saber, la nueva reglamentación entró en vigencia esta mañana, con el vuelo diario que Aerolíneas ofrece a Miami. "No hubo demoras ni ningún otro inconveniente. No se modifican los tiempos necesarios para realizar los trámites previos a abordar el avión", agregaron las fuentes.



Las preguntas estarán a cargo de los empleados de la empresa que trabajan en los mostradores de check-in. Las respuestas quedarán guardadas en un sistema, pero no hará falta remitírselas a las autoridades estadounidense a menos que ellos lo soliciten por un pasajero en particular. En caso de negarse a responder el interrogatorio, el pasajero no podrá embarcar.



A mediados de julio, como parte de otra medida de seguridad, todas las aerolíneas comenzaron con la inspección de equipos electrónicos (como notebooks o cámaras de fotos) de quienes viajan a Norteamérica. Para eso debieron comprar unos escáneres especiales.