La decisión del Gobierno nacional de aumentar las retenciones a las exportaciones generó distintas reacciones en el sector productivo de la provincia. Cautela en algunos, porque no saben si sus actividades quedarán alcanzadas por la modificación, y la espera por el anuncio de incentivos para reactivar la economía.

En general la coincidencia es que todavía falta que lleguen los esperados anuncios para poner en marcha el aparato productivo y no sólo medidas que los pueden llegar a dejar en peores condiciones que las actuales.

Entre los consultados, Antonio Giménez, titular de la Cámara de Comercio Exterior, dijo que “aparentemente el gran impacto de las medidas está en los granos y preservaría la situación en las economías regionales, que son las que están más complicadas. Así se estaría atendiendo un viejo reclamo de que las medidas no sean iguales para todos para no generar más asimetrías”. El dirigente agregó que “aspiramos que la minería no se vea afectada porque atentaría contra las nuevas inversiones”.

El sector productivo quiere medidas para reactivar la economía.

Precisamente desde la Cámara Minera, el secretario, Ricardo Martínez, sostuvo que “la intención, junto con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), es analizar el impacto de las medidas y fijar una posición común”, pero aclaró que todavía no tenían claro el alcance de la decisión.

Las exportaciones venían pagando hasta ahora una retención fija por cada dólar facturado al exterior. En líneas generales, esa retención era de 3 pesos para productos industriales y de 4 pesos para las exportaciones del campo. Lo que no se conoce es qué es lo que cambió.

El titular de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, pidió “ser socios en las buenas y en las malas”, con referencia a que están esperando también medidas para favorecer la actividad.

Juan Carlos Giménez, de la Sociedad de Chacareros Temporarios, dijo que “espero que no vaya a volver la pelea del gobierno con el campo”. Y mencionó que en la entidad que conduce no hay muchas actividades que se puedan ver afectadas por la decisión. Dijo que la excepción podría ser el sector de las pasas “pero vamos a esperar a ver si queda afectado o no”.

En general, los consultados fueron cautos a la hora de expresar una opinión y prefirieron esperar a que se conozcan los alcances de las medidas. La esperanza es que las actividades productivas locales no queden alcanzadas por el cambio en la política de retenciones.

Uno de los que pidió tiempo para opinar fue el titular de la Cámara de Bodegueros, Mario Pulenta, a la espera de conocer mayor detalle de los anuncios.