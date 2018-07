Satisfechos. Macri con la Mesa de Enlace. Lo invitaron a la feria Rural pero el Presidente podría no ir porque tiene en agenda un viaje al exterior.

Si bien en el Gobierno hay un sector que veía con agrado que el campo tuviera un "gesto de apoyo" ofreciendo suspender por un par de meses el cronograma de la rebaja de retenciones a la soja, Mauricio Macri confirmó ayer que la baja del impuesto continúa en pie, una certeza que el campo quería confirmar.



El Presidente ratificó ante los representantes de la Mesa de Enlace Agropecuario que no dará marcha atrás con la baja progresiva del impuesto que actualmente se ubican en 26% cuando estaban en 35% en tiempos de Cristina Kirchner.



Fue durante una reunión en Casa Rosada que contó con la presencia de Dardo Chiesa, titular de la Confederación Rural Argentina (CRA), Daniel Pellegrini, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Carlos Iannizzotto, de Coninagro y Omar Príncipe, de la Federación Agraria.



"Fuimos especialmente para escuchar de él (Macri) cuál era la voz oficial del tema de las retenciones. Al ratificar que no va a haber ninguna variación fue una gran noticia, porque esto nos da un gran respaldo para que el campo siga invirtiendo, trabajando, dando empleo, como lo viene haciendo", resumió Iannizzotto de Coninagro.



"El Presidente ratificó el rumbo, que el cronograma sigue tal cual está. Nos dijo que no es intención del Gobierno cambiar ninguna regla. Las retenciones son un tema que la Argentina deberá superar en función de que es un mecanismo que perjudica por sobre todas las cosas el impulso exportador que Argentina debe desarrollar para que entren más divisas al país", sostuvo, por su parte, Dardo Chiesa, durante una conferencia de prensa.



Desde ya, y como una muestra de que los beneficios de haber eliminado las retenciones al trigo y al maíz fueron positivos, los dirigentes le comentaron al Presidente que el trigo está transitando "una de las campañas más importantes de la historia, con más de 5 millones de hectáreas que se están sembrando".



En tanto, explicaron, en el caso de soja "la visión de superar las 20 millones de hectáreas de soja; y también una cosecha importante en cultivos como el maíz; en la carne superamos las exportaciones de años anteriores", agregó Daniel Pelegrina de la Sociedad Rural Argentina.



"Los exportadores han cumplido con una liquidación de más de 3.500 millones de dólares, cuando el compromiso hasta fines de julio era de U$S 4 mil millones. Lo van a sobrecumplir. El campo va a invertir este año más de U$S 12 mil millones en la campaña agrícola, estamos generando trabajo y movimiento. Es la contribución que traemos, generando las divisas", sentenció Iannizzotto, que descartó así cualquier otro tipo de aporte.