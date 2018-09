En pie de guerra. El sindicalismo alternativo copará las calles de Buenos Aires y algunas provincias desde hoy al mediodía. A las 15 habrá un acto en Plaza de Mayo.

Hoy lunes a las 12, las centrales del sindicalismo alternativo, las tres CTA, inician un paro por 36 horas, en rechazo a la política económica del gobierno, con una movilización a la Plaza de Mayo al mediodía -las que responden a Hugo Yasky y Pablo Micheli-, en tanto que la CTA Autónoma -que orienta Ricardo Peidro-, hará un acto a las 12, en el Puente Pueyrredón.



Este paro afectará principalmente a la Educación ya que los principales gremios del sector confluyen en las CTA, como CTERA, SUTEBA, entre otros. Es decir, que desde este lunes a las 12 habrá paro en las escuelas públicas del país y de San Juan ya que UDAP adhirió a la protesta nacional. Así las cosas, los chicos de las escuelas públicas volverían a clases recién el día miércoles.



El paro de hoy también impactará fuertemente en el sector público nacional agrupado en ATE y UPCN.



La adhesión de los gremios estatales también podrá afectar los servicios esenciales en el área de la salud, como las guardias en los hospitales que funcionarán con atención acotada a los casos de emergencia.



Esta medida de fuerza de las CTA será la antesala del cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Mauricio Macri que mañana martes promete paralizar al país. Es porque adhieren los principales gremios incluidos todos los de transporte lo que será determinante para el nivel de acatamiento ya que las personas que quieran trabajar no van a tener en qué movilizarse.



En la protesta de hoy de las CTA confluirán además en la Plaza de Mayo las principales organizaciones sociales y los gremios cegetistas "duros" que integran el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), que se lanzó este mes durante un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste, integrado por el moyanismo, los mecánicos de SMATA y los bancarios, entre otros.



En la convocatoria a la movilización Pablo Micheli expresó que con el paro que arranca hoy van a demostrar que rechazan "tajantemente" el modelo económico.



Durante la conferencia de prensa realizada la semana última Micheli y Yasky dijeron que la medida de fuerza es contra el "ajuste" del gobierno del presidente Mauricio Macri.



Participó de la rueda de prensa el dirigente camionero Pablo Moyano, quien sostuvo que el paro es además contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Precisaron que el paro se iniciará a las 12, con una movilización a la Plaza de Mayo, donde realizarán un acto a partir de las 15.



En tanto la CTA autónoma que orienta Ricardo Peidro realizará un acto al mediodía en el Puente Pueyrredón, que confluirá luego en la Plaza de Mayo, con las organizaciones sociales como la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, entre otros. Además anunciaron que realizarán movilizaciones similares en todo el país.

Sin escuelas, bancos ni transportes



El paro por 24 horas de la CGT de mañana martes afectará prácticamente todos los servicios públicos, entre ellos el transporte, los bancos, el dictado de clases, la administración pública y la recolección de residuos, de acuerdo a la adhesión de los distintos gremios.



En cuanto al paro general de mañana, por la adhesión de la UTA no habrá transporte urbano, interurbano ni de larga distancia. Por otra parte, los gremios aeronáuticos se plegaron a la medida de fuerza por 24 horas, con lo cual no habrá vuelos de cabotaje ni internacionales.



En tanto, sería parcial el servicio de taxis en la Capital Federal, ya que por un lado adhiere el Sindicato de Peones, de Omar Viviani, pero no la Federación de Conductores. Tampoco los bancos atenderán al público.



El dictado de clases se verá afectado en las escuelas públicas y sería parcial en las privadas, por la adhesión del gremio de Sadop. Asimismo, por la participación activa del gremio de Moyano en la medida de fuerza, no habrá clearing bancario, ni distribución del correo y tampoco se realizará la recolección de residuos.



La adhesión de los gremios estatales UPCN, ATE y CTA podrá afectar la atención al público de organismos estatales. Los servicios esenciales, como las guardias en los hospitales, funcionarán con atención acotada a los casos de emergencia. En cuanto a los comercios, el sindicato mercantil que dirige Armando Cavallieri adhirió al paro, por lo cual se estima que la actividad sería parcial. Lo mismo ocurre con el gremio de los gastronómicos, que dirige Luis Barrionuevo, que afectaría parcialmente la atención en bares y restaurantes.