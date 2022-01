Las muertes de personas vacunadas con esquema completo fueron entre 6 y 12 veces menos -dependiendo del rango etario- que los decesos de quienes no recibieron ninguna dosis, según un relevamiento realizado por el Ministerio de Salud de la Nación sobre los fallecimientos por coronavirus de las dos primeras semanas de este año.

Durante las semanas 1 y 2 de 2022 (entre el 2 y el 15 de enero), la tasa de fallecimiento por coronavirus en Argentina en personas sin vacunar fue de 30 por millón de habitantes no vacunados; en quienes sólo recibieron una dosis, de 16,10 por millón de habitantes, y en personas con esquema completo, de 5,89 por millón de habitantes con las dos dosis.

Si se analiza por franja etaria la diferencia se incrementa conforme baja la edad: en la población de 50 años y más, la tasa de muerte (siempre por millón de habitantes y con la condición que se analiza) de las personas no vacunadas fue de 233,3; mientras que con esquema completo la tasa desciende a 36. En la franja de 20 a 49, las muertes por millón de habitantes de las personas no vacunadas fueron 15,6; y con esquema completo 1,34. Por último, en niñas, niños y adolescentes (0 a 19), la tasa de decesos por millón de habitantes fue de 1,2 para quienes no estaban vacunados, y de 0,15 para los que tenían las dos dosis.

‘La mejor forma de analizar la eficacia de las vacunas es utilizar estas tasas por franja etaria, porque la edad promedio de las poblaciones vacunadas y no vacunadas son muy distintas‘, indicó a Télam el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.

En la actualidad el 91% de las personas mayores de 50 años tiene el esquema completo (dos dosis); entre 20 y 49 se encuentran en esa situación el 84% y en los menores de 19 años alcanza el 43%.



‘Lo ideal para analizar la efectividad de vacunas es el análisis por tasas y franjas etarias‘, dijo Quiroga. Y continuó: ‘Se observa con claridad que para el grupo mayor de 50 años fallecieron 6.5 veces más frecuentemente las personas no vacunadas que las vacunadas; para el grupo de 20 a 49, 11.6 veces, y en los menores de 19, 8 veces‘.



En base a estos datos, Quiroga estimó que durante esas dos semanas, de no haber existido las vacunas, hubieran fallecido aproximadamente 2.500 personas más que las que murieron.

En los últimos siete días se registró un promedio de 143 notificaciones diarias de fallecimientos, con un incremento leve en las últimas 72 horas con cifras que estuvieron más cercanas a 200; mientras que el reporte de casos se encuentra en un promedio de 130 mil diarios.

En este contexto, la secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Sandra Tirado, reconoció que el número de muertos puede subir en los próximos días, aunque remarcó que la actual tasa de letalidad ‘claramente es distinta‘ a la registrada en las anteriores olas.



‘Los fallecidos siempre tienen unas dos semanas detrás de lo que son los picos, puede ser que los fallecidos aumenten porque esto es lo que pasa generalmente con la curva epidemiológica‘, explicó Tirado a radio La Red.

La funcionaria enfatizó que ‘lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de 130.000 casos diarios, con una mortalidad de 200 (personas) o sea que claramente la letalidad es totalmente distinta a lo que fue la primera o la segunda ola cuando teníamos 40.000 casos diarios y lamentablemente teníamos muchísimos más fallecidos‘.‘Eso es por la vacunación, porque las personas vacunadas tienen muchísimo menos posibilidades de evolucionar con las formas más grave de la enfermedad‘, sentenció.

Durante el verano, el Ministerio de Salud buscará incrementar los porcentajes de vacunados con dosis de refuerzo y tercera dosis, así como incentivar a quienes no iniciaron esquemas o no los completaron con las dos dosis. Un eje de la campaña es incentivar la vacunación pediátrica para poder llegar al comienzo del año lectivo con la mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes vacunados.

El riesgo de ir a la terapia intensiva de no vacunados

La subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales en Salud bonaerense, Alexia Navarro, aseguró ayer que aquellas personas que no se vacunaron contra el coronavirus tienen 36 veces más riesgo de entrar en terapia intensiva en caso de contraer la enfermedad. ‘Hoy tenés 36 veces más riesgo de estar en terapia intensiva si no estás vacunado‘, dijo la funcionaria a FM La Patriada y afirmó que ‘gracias a la vacunación no han aumentado las internaciones‘.

Por otro parte, Navarro señaló que con la nueva variante Ómicron y el gran avance de la campaña de vacunación ‘la cantidad de casos no es un indicador‘ para analizar la evolución de la enfermedad. Asimismo, indicó que desde que se implementó el pase sanitario ‘se generaron muchas demandas de primeras dosis‘ y graficó que en diciembre se aplicaron en territorio bonaerense ‘entre 30 y 40 mil dosis por día‘.

Píldora genérica

Por otra parte, varias decenas de fabricantes de medicamentos genéricos firmaron un acuerdo con la Medicines Patent Pool (MPP) para facilitar el acceso de 105 países con pocos recursos a la píldora anticovid del grupo farmacéutico estadounidense Merck.

‘Es un paso crucial hacia un acceso universal a tratamientos contra la covid-19, que tanto necesitamos, y estamos convencidos (...) de que estos tratamientos tan esperados estarán rápidamente disponibles en países de bajo o de medio ingreso‘, declaró Charles Gore, director ejecutivo de MPP.

Según la organización, cuyo fin es mejorar el acceso a los medicamentos esenciales en los países con menos recursos, el contrato se suscribió con 27 empresas de todo el mundo, tras el acuerdo logrado con Merck el pasado octubre para facilitar el acceso mundial a un precio accesible al molnupiravir, medicamento antiviral oral contra el coronavirus del grupo farmacéutico estadounidense.

Vacunas en el Colón

La Ciudad de Buenos Aires sumó ayer un nuevo vacunatorio contra el coronavirus en el Teatro Colón que, junto al habilitado el jueves en Costa Salguero, podrán aplicar unas 4 mil vacunas más por día, se informó. Se atiende entre las 8 y las 15 en 15 puestos y con una capacidad para unas 1.500 personas.

La primera semana con menos contagios

A una semana del récord de contagios de coronavirus covid-19, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 118.171 nuevos casos. La buena noticia es que por primera vez, en más de un mes, esta semana se registraron menos contagios que la anterior. Entre el 7 y el 14 de enero se habían notificado 797.136 nuevos infectados y en los últimos siete días ese número bajó a 761.363. De esta forma, se llegó a un total de 7.694.506 infectados.

Por otro lado, superaron la enfermedad 6.626.239 de personas y son considerados casos activos 949.298, una de las cifras más alta desde el inicio de la pandemia -el dato está repercutiendo en diferentes rubros económicos, como así también en el personal sanitario-. En tanto, los centros de salud de todo el país reportaron 161 fallecidos.