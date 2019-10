ALBERTO FERNÁNDEZ: "VAMOS A CREAR EL MINISTERIO LA MUJER, IGUALDAD Y DIVERSIDAD"

"Es hora de hablar del colectivo feminista. Son millones de mujeres las que nos hicieron entender lo que viven. Hay que darse cuenta que las condiciones de trabajo son distintas. Necesitamos cambiar las leyes".

DEL CAÑO Y UN DISCURSO FEMINISTA

"Sabemos que las mujeres están sometidas no solamente a desigualdades salariales y laborales, sino también a cargar con el trabajo doméstico no remunerado, que es en base a su tiempo y su esfuerzo. Ellas son las que más están sufriendo esta crisis. La deuda no es con el FMI, es con las mujeres".

“Los legisladores que se opusieron al aborto no son pro-vida, son anti-derechos, son pro-aborto clandestino. Nosotros (la Izquierda) tenemos listas 100% aborto legal. Estamos seguro que las mujeres volverán a salir a las calles y que será ley".

MACRI DESTACÓ EL PLAN DE IGUALDAD

“Tenemos que reconocer que históricamente hay sectores que han sido relegados. Es inaceptable que en le siglo XXI haya desigualdades entre varones y mujeres, y estamos trabajando en eso desde el primer día. Lanzamos un plan de igualdad, porque parece increíble pero en 2015, Argentina y Cuba eran los dos país del continente sin un plan de igualdad”.

“También lanzamos el Plan Brisa, que es un antes y después para los hijos de víctimas de femicidios”.

"Todo lo que hemos hecho queremos potenciarlo en el próximo gobierno".

ROBERTO LAVAGNA: "SI HAY UN DERECHO HUMANO VIOLADO ES EL HAMBRE EN ARGENTINA"

"Cuesta entender cómo se produce tanto alimento en nuestro país, presente situaciones de hambre que abarca al 50 por ciento de los chicos menores de 17 años"



ESPERT: “EN ARGENTINA, LOS DERECHOS HUMANOS PARECEN HABER SIDO SECUESTRADOS POR UNA PARTE DE LOS DEFENSORES DE LOS ASESINOS DE LOS 70”

"Se esconden bajo las polleras de Hebe de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos".

GÓMEZ CENTURIÓN, CONTRA EL ABORTO Y EL "CURRO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

"El primer derecho es el derecho a la vida: me opongo a cualquier ley del aborto y sus atajos, que son sus protocolos. El derecho del niño por nacer tiene rango constitucional y vamos a vetar cualquier ley del aborto que apruebe el Congreso".

“En el curro de los derechos humanos vamos a terminar con una vergüenza sistemática de 2 mil millones de años a delincuentes terroristas que atacaron unidades militares y vamos a indenminzar a las víctimas de los subversivos”.