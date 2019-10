El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, aseguró que no estuvo "cómodo" en el debate presidencial desarrollado en la Universidad del Litoral, en Santa Fe.

En una entrevista exclusiva con Crónica HD, el ex ministro de Economía detalló las sensaciones que le dejó el intercambio de ideas entre los aspirantes a la presidencia.

"No me sentí del todo cómodo porque tuve la impresión de que estaba en un juego que no es el mío. Vi que la grieta está muy presente y que todo el debate tuvo que ver con posiciones muy consolidadas en el mal sentido de un lado y del otro", dijo .

"No vi que nadie asumiera los años de estancamiento económico, de pérdida de empleo y de aumento en la pobreza", resaltó con respecto a los postulantes, y agregó que le causó sorpresa "que ninguno de los candidatos hiciera referencia al hambre, un derecho humano actual que está siendo violado. El tema del hambre es absolutamente central".

Ante la consulta sobre si el electorado podría a llegar a modificar su decisión, Lavagna sostuvo: "no creo que el debate cambie algo, la grieta estaba ahí y va a seguir presente hasta el final. Uno tiene que hacer todo el esfuerzo posible para ofrecerle al pueblo una alternativa distinta".

Por último, el candidato de Consenso Federal confirmó que no va a ser parte de ningún otro espacio político que no fuera el suyo. "No voy a asumir puestos ejecutivos en un próximo gobierno. Tenemos la necesidad de un diálogo, hay que estar dispuesto a sentarse en una mesa pero sin confundir lo que a cada uno le corresponde. Quien sea electo, tiene que gobernar", concluyó.