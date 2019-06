Cinco minutos antes de las 10, el precandidato presidencial de Consenso Federal 2030, Roberto Lavagna, llegó a los tribunales de Comodoro Py. Media hora después abandonó los tribunales de Retiro.

En ese lapso fue consultado por el fiscal federal Jorge Di Lello sobre las versiones que indican que recibió una oferta económica para bajar su candidatura. En diálogo con los periodistas que lo esperaban, dijo que los trascendidos eran falsos, pero sembró algunas dudas.

"Declaré que desconocía absolutamente cualquier idea de ofrecimiento y demás. Y que eso debe ser puesto en el campo de la suciedad de las campañas políticas y de las fake news", sintetizó.

En una declaración que duró 15 minutos que realizó en el quinto piso de Comodoro Py, el ex ministro de Economía le aseguró al fiscal: "Jamás existió ningún ofrecimiento directo o indirecto". Cuando le preguntaron si quería aclarar algo más, respondió: "No".

No obstante, el ex ministro de Economía dijo que hay un intento reiterado desde hace meses para que suspenda su postulación. "No lo consiguieron ni lo conseguirán; yo soy candidato a Presidente por Consenso Federal representamos una alternativa del centro, ni el pasado, ni el presente", remarcó.

Ayer, el ex jefe de Estado Eduardo Duhalde, se presentó espontáneamente ante Di Lello y confirmó la versión. Dijo que la oferta fue realizada por "punteros políticos", aunque evitó precisar la procedencia política. "Lo que dijeron otros, se lo preguntan a otros", se excusó hoy Lavagna cuando le preguntaron por esos dichos.

Di Lello instruye una investigación preliminar para verificar versiones periodísticas que indicaban el ex economista había recibido una oferta de ocho millones de dólares de parte de empresarios para bajar su postulación a la presidencia.

De acuerdo a esos trascendidos, la oferta buscaba beneficiar a Mauricio Macri porque se cree que comparte el mismo núcleo de votantes con el economista que comparte fórmula con el gobernador Juan Manuel Urtubey.