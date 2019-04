El exministro de Economía Roberto Lavagna le ratificó ayer a los senadores del PJ su intención de buscar consenso para una eventual postulación presidencial y advirtió que no piensa "para nada" que los otros precandidatos del PJ deban resignar sus aspiraciones para encolumnarse tras la suya.



En diálogo con periodistas y con el jefe de los senadores del PJ, Miguel Pichetto, a su lado, Lavagna eludió responder si estaba dispuesto a competir en las PASO con los otros dirigentes que manifestaron su intención de lanzar precandidaturas presidenciales como el propio Pichetto, pero aclaró que no cree que nadie deba resignar aspiraciones. "No pienso eso para nada", respondió Lavagna a una consulta. Luego elogió incluso a Pichetto, quien ya manifestó su intención de ser candidato, al señalar que es "uno de los que más está trabajando" dentro del espacio recorriendo todas las provincias. Al término de la reunión que mantuvo con senadores del peronismo, el exministro de las gestiones de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner recalcó que "sin un gobierno de unidad nacional va a ser muy difícil".