Al lanzar formalmente su postulación electoral, el precandidato presidencial de Consenso 19, Roberto Lavagna, aseguró ayer que su programa de gobierno se basará en "fortalecer la democracia; poner en marcha la economía y estimular el desarrollo de la educación temprana".



El exministro de Economía kirchnerista habló durante veinte minutos en la inauguración de un local partidario en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Lavagna hizo su lanzamiento con un discurso que cerró con alusiones a la "prosperidad" del país y a los problemas actuales: "Mi mensaje es claro: salgamos de esta situación de país parado, sin empleo y educación y salud desigual. Tenemos todo lo que hace falta: recursos naturales, humanos y capital. Tenemos la oportunidad de recuperar la ilusión y alcanzar la prosperidad y todo eso va a ser más fácil si ponemos en nuestras intenciones algo inmaterial que es fundamental, que es poner un sentido de patria".



Asimismo, el exministro de Economía del fallecido Néstor Kirchner propuso "volver a políticas que sean capaces de armonizar el consumo, la inversión y las exportaciones. Nos comprometemos a bajar al 0 por ciento los impuestos a las ganancias para las Pymes y para los jóvenes emprendedores, con la única condición de que reinviertan y creen trabajo. Ya lo hicimos en una media ley del año 2005. Nos comprometemos también a una mejora gradual del poder de compra del bolsillo de los argentinos".

"No estamos con Macri, ni con Cristina. Ambos lados de la grieta creen que somos un peligro para su poder", dijo.

Para diferenciarse de los principales protagonistas de la elección nacional, Lavagna dijo que "estamos donde dijimos que íbamos a estar: ni con (el presidente Mauricio) Macri ni con (la expresidenta y aspirante a la vicepresidencia) Cristina" Fernández de Kirchner.



"Vivimos ocho años de estancamiento. Cuatro con el Gobierno anterior, cuatro con el actual. Cuatro de la mano de gobiernos populistas, inclinados a la distribución, y cuatro de conservadurismo".



Para el flamante precandidato, "los dos caminos que se nos proponen lo que hacen es ignorar el trabajo y la producción y terminan en lo mismo: 32 trimestres consecutivos de parálisis es mucho en la vida de cualquiera".



A su vez, el exfuncionario defendió el portazo que pegó de Alternativa Federal, el espacio que hasta ahora conforman Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti. "El mundo moderno funciona en base a coaliciones cuando no hay mayorías, a mecanismos de participación", sostuvo.



Por último, Lavagna dejó en claro cuáles serán sus tres ejes de campaña y, en caso de ganar, sus principales lineamientos de gobierno: "Tenemos tres objetivos básicos: reforzar la democracia republicana, poner en marcha la economía y hacer de la estimulación temprana, de la nutrición infantil y la educación un continuo de políticas".



Consideró que "hay que empezar por transformar nuevamente en nacional la educación. Y no de mandones en Buenos Aires, conversando con las provincias también. Los contenidos, la formación, las pruebas tienen que ser una sola en todo el país".



Y aludió al Papa: "Parte de la educación va a tener que ver con la economía circular, con el medio ambiente, con lo que Francisco definió como el cuidado de esta casa de todos, que es este planeta", concluyó, entre aplausos.

Candidato en Chaco



El senador nacional Eduardo Aguilar confirmó que será candidato a gobernador en Chaco por el Frente por la Educación y el Trabajo, y que respalda la precandidatura presidencial de Roberto Lavagna. Aguilar integra el bloque Justicialista.



Pichetto y doble pase de factura



El jefe del bloque peronista del Senado y referente de Alternativa Federal, Miguel Angel Pichetto, dijo ayer que el economista Roberto Lavagna "no tiene visión política" y lo acusó de haber "desintegrado" al peronismo no kirchnerista. "Roberto Lavagna es una figura económica muy respetada, pero no tiene visión política y prácticamente ha desintegrado el espacio de Alternativa Federal", afirmó. Pichetto aseveró que el peronismo no kirchnerista hizo "un esfuerzo para construir un espacio democrático por el medio" por lo que cuestionó "la falta de visión política de algunas personas". De ese modo, el senador nacional fustigó la conducta de Lavagna, quien en principio había asegurado que jugaría dentro de Alternativa Federal y luego, tras varias idas y vueltas, armó su propio espacio (Consenso 19), porque no quería competir en las PASO. Pichetto también incluyó en sus críticas a jefe del Frente Renovador: "Sergio Massa. también está viendo qué camino va a tomar, lo cual también le agrega incertidumbre al espacio y no ha habido convicción para tener un esquema por el centro que pudiera gravitar después del 10 de diciembre en el armado de políticas de Estado junto con el que sea elegido", reflexionó.



Espinoza se anotó en La Matanza



El diputado nacional Fernando Espinoza (FpV-PJ) confirmó ayer que se presentará otra vez como candidato a intendente del municipio bonaerense de La Matanza por el peronismo kirchnerista. Si triunfa, será su cuarto periodo al frente de esa administración municipal.