En un típico balance de fin de año pero con un exhorto apremiante al Gobierno nacional, el exministro de Economía durante los gobiernos de Duhalde y Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, publicó hoy un documento que tituló "Llegó la hora. No más excusas". Recordemos: el exministro, además, fue candidato a presidente en las últimas elecciones y es un "aliado" del gobierno.

Lavagna parece querer exhortar al Presidente desde algunos argumentos: "El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia, tanto del INDEC como del Observatorio de la Deuda Social Argentina (de la UCA)", dice en sus comienzos el documento.

Esto último lo incluye luego de apuntar la vara y decir que venimos "de diez años de estancamiento", e incluso retroceso económico. De modo que, la realidad actual ha puesto a la población argentina "en una difícil encrucijada".

Sin titubear mucho ni explayarse en preámbulos, Lavagna dice: "Es necesario reaccionar ya con algunos cambios de comportamiento".

Luego enumera cuáles serían esos cambios según su parecer: poner a la creación del trabajo privado como objetivo central; darles a la inversión y a la búsqueda de productividad un papel central para solucionar el estancamiento económico; dar equidad al sistema jubilatorio (quizá se refiera aquí al 5% del último aumento que dieron desde el gobierno); bajar los gastos estatales, reducir el empleo público; desarmar progresivamente el sistema de subsidios. Palabras más, palabras menos, la enumeración incluye estos seis puntos y su aplicación debe ser "inmediata", dice.

Admite que sería difícil por la oposición que recibirían algunas de estas medidas, sobre todo en lo sindical. Pero argumenta que también habrá funcionarios, empresarios y personas "capaces de ver lo insostenible de la situación en que estamos. Más aún, que serán capaces de ver lo que será la sociedad argentina dentro de 20 años si no hacemos cambios de fondo".

Atento al crecimiento del Estado y de la debacle económica que el Gobierno nacional parece querer seguir arreglando con medidas superficiales y "no de fondo", Lavagna dice: "Los argentinos necesitamos una bocanada de aire fresco, de mayor libertad para movernos con creatividad; para ser productivos, no para buscar mañosamente rentas que se le extraen al Estado".

Por último, quizás como un eco de lo que ya le había apuntado la vicepresidenta a Alberto Fernández, dice que para "avanzar hay que identificar a quienes ya han sido incapaces, cada uno a su turno, de empezar a revertir el retroceso y encaminarnos hacia la recuperación y el crecimiento".

El documento completo:

"Llegó la hora. No más excusas"

Entramos en la semana final de un muy difícil 2020. La acumulación de 10 años de estancamiento, incluso retroceso económico y la pandemia, han puesto a los argentinos todos en una difícil encrucijada.

El fracaso de las políticas populistas por un lado, o de ajuste por el otro, más la parálisis derivada de la pandemia, han llevado la realidad socioeconómica a niveles insostenibles como lo exponen las cifras de pobreza e indigencia, tanto del INDEC como del Observatorio de la Deuda Social Argentina (de la UCA).

Es necesario reaccionar ya con algunos cambios de comportamiento. Sólo algunos ejemplos:

1) poner a la creación del trabajo privado como objetivo central, protegiendo derechos adquiridos pero incorporando a la mayoría que hoy está excluida, sin derecho alguno, a formas modernas de empleo;

2) darle a la inversión ya la búsqueda de productividad un papel central en la solución al estancamiento y empobrecimiento de los argentinos;

3) dar equidad al sistema jubilatorio de quienes menos ganan haciendo ajustes diferentes a las jubilaciones y pensiones más altas, de modo de reducir las abismales diferencias que hoy existen entre la mínima y los sistemas de privilegio. Esto implica tanto regímenes nacionales como los inevitables cambios en sistemas provinciales, ampliamente deficitarios y cargados de privilegios;

4) empezar ya con un proceso, que llevará tiempo, pero que no puede postergarse, de bajar los costos de funcionamiento del sistema político. Cámaras más reducidas en cuanto al número de miembros, legislativos provinciales unicamerales, concejos deliberantes marcadamente más reducidos, límites estrictos al número de asesores etc .. El efecto no es sólo de ahorro y mejor de recursos, sino que ayuda a la reconciliación de la política con los que más necesitan. Modificar conductas y valores es central en un proceso de cambio;

5) evitar que el empleo público siga allí donde no debe. Creció en alrededor de un millón de personas en 15 años. Reeducar, redistribuir, penalizar el intervencionismo inútil y burocrático. En definitiva, darle más poder a los ciudadanos y menos a las estructuras, gerenciales, sindicales y alianzas espurias entre el Estado y pseudo empresarios;

6) desarmar progresivamente el sistema de subsidios que privilegia la concentración en Capital y el Gran Buenos Aires, porque vacía el interior del país. Es imperioso re-federalizar la Nación. Hay que empezar con el proceso de transformación territorial, sin intervenciones asfixiantes sino con reglas de juego justas.

¿Que habrá resistencias? Sin duda: políticos, empresarios, sindicalistas, corporaciones de la obra pública, corporaciones de la justicia, medios, intelectuales, etc ... Sí, pero también habrá políticos, empresarios, sindicalistas, corporaciones de la obra pública, corporaciones de la justicia, medios, intelectuales, etc. que hartos del estancamiento, del retroceso en el mundo, de la pobreza creciente, de la desarticulación territorial, serán capaces de ver lo insostenible de la situación en que estamos. Más aún, que serán capaces de ver lo que será la sociedad argentina dentro de 20 años si no hacemos cambios de fondo.

Cuanto más reglas menos inversiones; cuanto más ingresos menos productividad.

Cuanta más creatividad fiscal más desvíos grandes (subsidios eólicos, monopolios renovables sin límites); o desvíos chicos (VTVs, registros automotores, parquímetros, impuestos al viento, etc.).

La lista es infinita y se agranda.

Los argentinos necesitamos una bocanada de aire fresco, de mayor libertad para movernos con creatividad; para ser productivos, no para buscar mañosamente rentas que se le extraen al Estado que debe ocuparse SÍ de educación, salud, de crear igualdad de oportunidades, seguridad, ciencia y tecnología.

Hay cientos de temas para abordar pero es inútil hacer listas infinitas si no hay voluntad de abordar cuestiones centrales como las que se enuncian. Vale la pena intentarlo.

Es posible construir en 20 años una sociedad argentina que valga la pena, muy diferente de la que hoy tenemos y mucho más de la que tendremos si no revertimos la decadencia, si no cambiamos.

TODOS, empezando por la dirigencia definida en el sentido amplio.

Muchos de estos cambios los venimos proponiendo desde hace tiempo, pero la sociedad parece aturdida por los gritos de dos modelos que definimos -por consenso- como partes de “la grieta”.

Para avanzar hay que identificar a quienes ya han sido incapaces, cada uno a su turno, de empezar a revertir el retroceso y encaminarnos hacia la recuperación y el crecimiento.

No hay tiempo para más excusas. Fuerza y esperanza para el 2021.