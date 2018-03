Sus años de presidencia. Juan Carlos Lascurain fue presidente de la Unión Industrial Argentina entre el 2008 y el 2010.

El juez federal Luis Rodríguez le concedió ayer la excarcelación el extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades relacionadas con la modernización de la mina de carbón de Río Turbio, Santa Cruz. El magistrado determinó que la libertad de Lascurain no pondría en riesgo la investigación en su contra, por lo que le fijó una fianza de 100 mil pesos para excarcelarlo, según informaron a la agencia oficial de noticias Télam fuentes judiciales.



Por otro lado, el juez Rodríguez se opuso a excarcelar al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al excoordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, según detallaron las fuentes consultadas.



Lascurain había quedado preso el pasado martes cuando, a sabiendas de que pedirían su detención, se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py (Ciudad de Buenos Aires), en el juzgado de Rodríguez.



En la causa se investiga el cobro de un adelanto de 50 millones de pesos del Estado nacional para el trazado de una ruta de 7 kilómetros en Río Turbio que no se hizo y que tenía asignada un presupuesto de casi 500 millones de pesos. La obra había sido asignada a la empresa Fainser, que tenía en su directorio a Lascurain, a mediados de 2015, y tras el cambio de gobierno no se había comenzado a construir.



La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien fue designado por el gobierno de Mauricio Macri. El miércoles pasado, Pérez Osuna declaró por más de 3 horas ante el juez Rodríguez y dijo que fue él quien le advirtió a Zeidán que debía determinar si avanzar o no con la obra de la ruta que ya había sido asignada. Pérez Osuna dijo que en junio de 2017 le advirtió a Zeidán que el municipio no tenía los fondos para afrontar la obra y que sólo se haría si los enviaba la Nación.