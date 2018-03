El juez federal Luis Rodríguez le concedió hoy la excarcelación el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades relacionadas con la modernización de la mina de carbón de Río Turbio, Santa Cruz.

El magistrado determinó que la libertad de Lascurain no pondría en riesgo la investigación en su contra, por lo que le fijó una fianza de 100 mil pesos para excarcelarlo, según informaron a Télam fuentes judiciales. Por otro lado, el juez Rodríguez se opuso a excarcelar al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y al ex coordinador general de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, según detallaron las fuentes consultadas.

Lascurain había quedado preso el pasado martes cuando, a sabiendas de que pedirían su detención, se entregó en los tribunales federales de Comodoro Py, en el juzgado de Rodríguez. En la causa se investiga el cobro de un adelanto de 50 millones de pesos del Estado nacional para el trazado de una ruta de 7 kilómetros en Río Turbio que no se hizo y que tenía asignada un presupuesto de casi 500 millones de pesos.

La obra había sido asignada a la empresa Fainser, que tenía en su directorio a Lascurain, a mediados de 2015, y tras el cambio de gobierno no se había comenzado a construir.La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien fue designado por el gobierno de Mauricio Macri.

Ayer, Pérez Osuna declaró por más de 3 horas ante el juez Rodríguez y dijo que fue él quien le advirtió a Zeidán que debía determinar si avanzar o no con la obra de la ruta que ya había sido asignada.Pérez Osuna dijo que en junio de 2017 le advirtió a Zeidán que el municipio no tenía los fondos para afrontar la obra prevista y que sólo se llevaría a cabo si los enviaba la Nación, pero que aún así se había establecido una caución que permitía recuperar el adelanto abonado si no se realizaba la obra.

El detenido intendente de Río Turbio aseguró ante el juez Rodríguez y el fiscal Carlos Stornelli que Zeidán nunca le respondió la carta documento y que, por el contrario, lo denunció un mes después ante la justicia federal. El intendente de Río Turbio y el ex titular de la UIA están acusados en una causa conexa a la que investiga un supuesto multimillonario fraude en el yacimiento Carbonífero Río Turbio y que derivó en la detención del ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido, por orden de la Cámara Federal porteña.

En la causa central que tiene preso a De Vido, el fiscal federal Carlos Stornelli tiene pedidas desde el 21 de febrero pasado al juez Rodríguez la citación a declaración indagatoria de 14 empresarios adjudicatarios de los proyectos que debían reconvertir la mina y poner en marcha un tren turístico y cuyos fondos fueron desviados, según la acusación.Stornelli imputó a empresarios que fueron contraparte en las contrataciones irregulares y les pidió la indagatoria por ‘defraudación contra la administración pública y peculado de bienes públicos‘, de acuerdo al dictamen al que accedió Télam y que aún no tuvo respuesta por parte del magistrado.

‘Sin el consentimiento y aportes de los empresarios que terminaron contratando con Fundación Regional Santa Cruz (FRSC) en condiciones de manifiesta ilegalidad‘ no se podría haber conformado ‘el complejo y millonario plan criminal‘ que se llevó a cabo.Incluso, la Sigen corroboró que muchas de las obras diagramadas en el Complejo Minero no se completaron.

Los empresarios imputados son en el proyecto Tren Histórico: Ramona Ambrosia Alcaraz e Ivana Iris Gauna (Edimat SRL); Alejandra Adriana De Alba (D&D Marketing Comunicaciones); Néstor Daniel Moleres (Refugio Sur SA); Ana María Petri y y Patricia Verónica Pizarro (Reclimp SRL); Jorge Daniel De la Torre; Roberto Fernández (dueño de la estancia Killik Aike; Gabriel Asenjo (G y G Metalmecánica SRL); Rubén David Aranda (Chimen Aike SA).

En referencia al proyectos 'Cenizas', 'Calizas' y 'Nueva Caliza', los imputados son Alfredo Giménez y José Luis Zorrilla (KRK latinoamericana SA).Respecto del proyecto ?Cañerías de Aire?, los imputados son Gustavo Ariel D Adamo (Kaeser Compresores Argentina SRL) y en ?Cañerías de Agua?, Esteban Ruiz Coines (Cadexa Service SA).