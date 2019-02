Marcos Gastón Castellini vio depositados en una de sus cuentas bancarias alrededor de 600 mil pesos. Los extrajo y los gastó. Ese dinero, según denunciaron desde el juzgado Laboral 2 de Villa Mercedes, le fue transferido por error, pues alguien se equivocó de cuenta cuando debió hacer un depósito.

Este martes, el hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Caseros y trasladado a Villa Mercedes, donde lo imputaron por estafa. Luego de declarar, su defensor, Vicente Cuesta, pidió para Castellini seis días de prórroga del arresto.

En ese tiempo seguramente tratará de darle sustento con pruebas a la versión que su cliente dio en la indagatoria cuando declaró que ese dinero en su cuenta podía venir de un juicio que le había iniciado a una reconocida concesionaria de la ciudad, donde estuvo empleado alrededor de un año.

"Yo antes de gastarlo esperé unos treinta días", aclaró. No lo usó porque recordó que su abogado le había dicho que el juicio "no había salido bien". Aun así no se comunicó de inmediato con el letrado porque no quería que "mucha gente se enterara de que tenía ese dinero en su casa". "El doctor me había dicho que apenas me depositaran la plata del juicio la retirara por miedo a embargos", declaró.

También contó que un mes antes de toparse con los 610 mil pesos le habían depositado 70 mil pesos. Como ambas cifras provenían de la misma cuenta, pensó que esa otra también se debía al juicio ganado contra su antiguo empleador.

"Recién ahora me entero que los 600 mil que me habían girado no me correspondían", aseguró. El efectivo lo gastó por completo, lo utilizó, según dijo, para pagar un par de deudas.

Pero propuso una solución: devolverlo. "Soy una persona solvente. Hoy me está yendo bien con mi emprendimiento, por eso insisto en que es mi intención devolver todo", remarcó.