Después de 52 días en cárcel, Julieta Silva (29) acusada de atropellar con su auto y matar a su novio rugbier Genaro Fortunato (25), consiguió una vuelta de timón en la grave situación judicial que pesaba en su contra.

Un tribunal de San Rafael, en segunda instancia, resolvió que la joven obtenga el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que la causa llegue a juicio oral y ordenó a la fiscal Andrea Rossi que cambie la calificación: "es homicidio culposo u homicidio con dolo eventual". Así los jueces descartaron la imputación inicial de homicidio doblemente agravado por alevosía y por el vínculo, que significaba una pena de prisión perpetua.

Esto cambia radicalmente la situación penal de Silva. Con la acusación original, la pena prevista era de prisión perpetua, es decir, al menos 35 años de cumplimiento efectivo. Ahora las penas posibles son de 8 a 25 años por dolo eventual o de 2 a 5 años por homicidio culposo.

Silva es mamá de dos chicos, de 5 y 10 años de su anterior matrimonio, y para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria, pesó el argumento jurídico de que la mujer debe cuidar a sus hijos.

Según este nuevo fallo, la Justicia entiende que Silva no tuvo intención de matarlo y fue un accidente (homicidio culposo) o la mujer tuvo que haberse representado que, al realizar una determinada acción, podría ocasionarle a su novio y, pese a prever ese posible resultado, continuó con su accionar y no hizo nada para evitarlo (dolo eventual).

"Esa mujer nos destrozó la vida", dijo entre sollozos Graciela Linares, mamá de Genaro, al hablar frente al tribunal. En la audiencia de apelación, también hicieron su descargo los abogados de la defensa y la querella y la fiscal Andrea Rossi. Luego, el tribunal le otorgó la palabra a la familia Fortunato. mientras que la acusada se abstuvo de declarar.

Apesadumbrada, Graciela, la mamá de la víctima, dijo: "Escuché hablar de los derechos de los niños (los hijos de la acusada con anterior pareja). ¿Y quién habla del derecho a la vida? De la que le arrebataron a Genaro. Yo tuve que ver a mi hijo en la morgue". También quiso hablar el padre del rugbier, Miguel Fortunato. Comparó lo que escuchó en la audiencia con "una compra venta de autos", donde se pida y se dan beneficios.

Los jueces Alejandro Celeste, Néstor Murcia y Jorge Yapur, en segunda instancia, accedieron a las pruebas aportadas por la defensa, en la que se aboga la hipótesis de que la joven “no tuvo la intención de matar a su novio” y que se trató de un accidente a la salida del Bar La Mona, el 9 de septiembre. "Pido la liberación inmediata de Silva", dijo su abogado Alejandro Cazabán y planteó el cambio de carátula a homicidio involuntario. El defensor cuestionó al juez Pablo Peñasco, quien mantuvo la acusación, porque "actuó sin ninguna prueba fehaciente, pensando en la opinión pública y los medios". Afirmó que la pareja discutió antes del incidente por "celos" que tenía el rugbier hacia su novia. Y cuestionó el testimonio central del cuidacoche del bar: "En sus dos declaraciones, tuvo 35 contradicciones", dijo.

En la audiencia anterior, tanto la fiscal Andrea Rossi como el juez Peñasco sostuvieron que la mujer “tuvo la frialdad de pisarlo” y sumaron pericias psicológica que dicen que Silva tiene “escasez de frenos inhibitorios y existen rasgos de violencia en su personalidad”.

El abogado de Fortunato, Tíndaro Fernández aseguró que la pericia realizada por seis profesionales, concluye que "Silva no está en condiciones (psíquicas) de cumplir arresto domiciliario". Y sostuvo que los dos testimonios, el cuidacoches y un odontólogo que vio la secuencia desde su auto, "coinciden con las pericias criminalísticas". El trapito relató que en la playa de estacionamiento el rugbier apoyó su codo en la ventanilla abierta del auto de su novia para evitar que se vaya. Ella avanzó y él cayó sobre el asfalto. Su novia condujo 150 metros, dio una vuelta en U y volvió en velocidad. Lo pisó mientras él estaba incorporándose en la calle. Ella declaró que no lo vio por sus problemas de visión, debido a que tiene un astigmatismo de grado 3 y no llevaba sus lentes recetados al conducir.