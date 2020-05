El ministro de Salud, Ginés González García, recibió el alta y se retiró de la clínica porteña en la que estuvo internado tras sufrir un hematoma subdural. Al salir, pasado el mediodía, el funcionario aseguró a la prensa: "Estoy muy bien".

El funcionario había sido internado ayer para la realización de distintos estudios luego de tener un síntoma de "parestesia distal del miembro superior izquierdo".



"Estoy muy bien, me encontraron algo que es de antigua data, no se saben de cuándo lo tengo", indicó el Ministro en la puerta del Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta.

Anoche, el funcionario había hablado con el medio TN, donde aseguró que "tengo que cuidarme y seguir con todo lo que estoy haciendo, como cualquier enfermo. Estoy fenómeno, no tengo nada".

Y afirmó que no se sometió a un hisopado para coronavirus porque no presentó síntomas de la enfermedad. "No me gusta hacer algo que no tiene sentido. No tengo ningún síntoma. En este caso realizarlo sería absolutamente innecesario, solo para los medios", planteó.