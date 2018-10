"Improvisaron con lo que tenían", dijo por teléfono el periodista chaqueño Daniel Ruiz. La conversación fue con el canal de noticias TN y hablaba desde Villa Ángela, una localidad de esa provincia. Allí está el hospital Salvador Mazza, que es cabecera de la zona y es donde una mujer con fractura de pierna y de hombro fue precariamente inmovilizada con cartones.

Según se vio en imágenes difundidas por ese canal, a la altura de la rodilla "envolvieron" la pierna de la paciente con una caja de cartón que hiciera las veces de férula, y pegaron ese cartón a la piel con cinta de embalar. La paciente debió además esperar un día la ambulancia que la trasladaría a un hospital en el que finalmente contaran con los recursos necesarios para atenderla.

"Luego de la firma de un decreto en marzo, los tres traumatólogos que hay en Villa Ángela se negaron a cumplir con guardias pasivas por considerar que era necesario que se les pagara lo mismo que a quienes cumplían guardias activas", detalló Ruiz. Y sumó: "Esto generó un problema ya que el hospital Mazza es cabecera de la zona, y en algunos casos ni siquiera se completa la atención en consultorios".

En su cuenta de Twitter, el gobernador del Chaco, Domingo Peppo, comunicó que había ordenado a su ministro de Salud que se iniciara un sumario, se separara del cargo preventivamente y se suspendieran los haberes de los tres traumatólogos del hospital Mazza. La medida, en palabras del gobernador, se sostendrá "hasta tanto dure la sustanciación del sumario correspondiente y se aplique la máxima sanción que corresponda".

Según el periodista local, en el caso de la paciente que fue inmovilizada con cartones "un médico generalista de guardia y algunos enfermeros se dieron maña con lo que tenían a mano". No se trataba solamente de que no hubiera traumatólogos, sino que no había insumos para resolver la situación: "No contaban con férulas, improvisaron con lo que había para mitigar el dolor de la paciente hasta que se decidió hacer su traslado al hospital de la localidad de Sáenz Peña".

En octubre de 2014, en el hospital Zenón Santillán -el segundo de mayor importancia en Tucumán- una mujer también fue inmovilizada con cartones. En ese momento, según trascendió, se debió también a la falta de insumos.