El hijo de la fiscal de Lomas de Zamora, acusado de abuso sexual, fue demorado en el Aeropuerto de Ezeiza por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trata de Rodrigo Eguillor, quien estaba a punto de tomarse un vuelo a Madrid para ver la final de la Libertadores. "Llamen a mi vieja", gritó.

Después de varias horas en las que mantuvo entrevistas con distintos medios, el joven de 24 años fue tomado por sorpresa por cuatro agentes en hall de entrada del aeropuerto. El acusado fue llevado a la oficina de la PSA para ser notificado y las autoridades determinaron que no puede salir del país.

Fuentes judiciales informaron a TN que el juez Carlos Manuel Bruniard envió un pedido a Ezeiza para prohibirle la salida del país a Eguillor, en una causa caratulada como "abuso sexual". El acusado será liberado una vez que se lleven adelante los trámites correspondientes.

Según la denuncia, el acusado había citado a la joven en el departamento de un amigo ubicado en la esquina de Avenida Independencia y Piedras, en San Telmo. La chica aseguró que él quiso tener relaciones sexuales sin preservativo y, con la excusa de que el dueño de la casa se había llevado la llave, no la dejaba irse. Encerrada y asustada, la presunta víctima vio que su única salida era la ventana y se asomó por el balcón pidiendo ayuda a los gritos.

"No se sabe qué pasó y están averiguando. Si no juntan las pruebas suficientes no se va a elevar a juicio la causa", señaló Eguillor, más temprano, en diálogo con TN.

El exrelacionista público de un boliche de Costanera aseguró que en la noche del 15 de noviembre salvó a la joven de un intento de suicidio. "La agarré cuando tenía media pierna afuera y hay miles testigos. Yo le decía 'nos vamos a cualquier lado' para evadir la situación porque estaba desenfrenada y desquiciada. Si no estaba yo, la chica se iba a matar", relató.