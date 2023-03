Una mujer de 46 años, que fue denunciada en Santa Fe por maltratar a su perro, deberá entregar 40 mil pesos para solventar su internación y recuperación, y no podrá volver a tener animales domésticos en su casa al menos por dos años como condición para no ser llevada a juicio, informaron voceros judiciales.

La reparación económica fue dispuesta por el juez Gustavo Urdiales, en el marco de una audiencia de suspensión de juicio a prueba (también conocida como "probation"), luego de que un llamado anónimo alertó a las autoridades del maltrato que sufría el animal.



La imputada, cuyas iniciales son P.I.A., deberá entregar 40 mil pesos a una veterinaria que está atendiendo al perro y deberá cumplir una serie de reglas de conducta por los próximos dos años, entre ellas la prohibición de no tener en su poder animales domésticos, ya sea en tránsito o de manera definitiva.



Todo comenzó con un llamado anónimo a la Brigada Ecológica de la policía de la provincia, que derivó en la apertura de una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA).



El organismo indicó que "el domingo pasado los uniformados advirtieron el mal estado de salud en el que estaba un perro que la imputada tenía en una vivienda de calle Arzeno al 7.200”, por lo que "los brigadistas se llevaron al animal para que reciba atención veterinaria”.



En la audiencia, la fiscalía informó que “el can es de raza pitbull y fue maltratado durante aproximadamente diez años”, ya que “al ser revisado se constató que tenía desnutrición severa, inestabilidad, hipertermia, deshidratación y caquexia extrema”.



“El perro, además, presentaba una fractura no tratada y la consecuente discapacidad completa de una de sus patas traseras que pudo haberse evitado con una intervención oportuna”, amplió la fiscalía.



“También tenía escaras con gran infección, ectoparásitos y lesiones cortantes en parte de la cadera”, añadió el MPA, que luego remarcó que “debido a que la vida del can estaba en riesgo, fue internado con suero para tratar el dolor agudo que sufría y brindarle los cuidados necesarios”.

Fuente: Télam