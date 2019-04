Leandro Báez, uno de los hijos del detenido empresario Lázaro Báez, afirmó ayer que se enteró que figuraba como beneficiario en cuentas en el exterior a raíz de la apertura de la causa judicial por lavado de activos a su padre, con quien dijo estar "confrontado".

"Me enteré en 2013, supe que figuraba como beneficiario en la cuenta con la causa judicial", y a través del programa del periodista Jorge Lanata, aseguró Leandro, el menor de los dos hijos varones de Báez, al prestar declaración indagatoria en el juicio que se sigue a todos por lavado de dinero.

Leandro y sus tres hermanos son juzgados junto a su padre por maniobras de lavado de activos provenientes de la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo. "De los fondos en el exterior me enteré en el 2013", sostuvo, y afirmó que hasta ahora no pudo hablar del tema con su padre. "No tuve oportunidad de aclarar el tema con Lázaro, estoy medio confrontado", dijo al Tribunal Oral Federal 4 en la audiencia del juicio por la llamada "ruta del dinero K". Báez respondió preguntas del fiscal Abel Córdoba y de las querellas del caso.