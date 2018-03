En Olivos. De izquierda a derecha, Mauricio Macri, Alberto Abad, Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda) y Leandro Cuccioli, ayer en la residencia presidencial de Olivos.

El Gobierno argentino anunció ayer que el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina, Alberto Abad, renunció a su cargo y será sustituido por el actual secretario de Servicios Financieros, Leandro Cuccioli.



En un comunicado, el Ministerio de Finanzas informó que Abad continuará hasta finales de marzo en su puesto, al que había accedido en diciembre de 2015 con la llegada del presidente Mauricio Macri al poder, y seguidamente se retirará "de la función pública".



Su sucesor, Leandro Cuccioli, se desempeñó entre julio de 2016 y febrero de 2017 como coordinador de Políticas Públicas en la jefatura del Gabinete de Ministros, y más tarde fue situado al



frente de la secretaría de Servicios Financieros. Anteriormente, trabajó en el sector privado en el área de capitales de inversión del grupo británico The Capital Group (2008-2016), como encargado de América Latina e invirtiendo y dirigiendo compañías en Argentina, Brasil, Colombia y Chile.



También fue responsable del negocio de energía eólica en China de la petrolera BP (2006-2008). Además, se desempeñó en Strat Consulting (2000-2006) asesorando clientes privados y estatales en Argentina, Brasil y Chile, en temas estratégicos en los sectores de gas natural, electricidad y servicios postales, según detallaron desde el Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo.



Cuccioli, que viene del gabinete de Caputo, es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y tiene un master en administración de negocios (MBA) en la Stanford Graduate School of Business.



Algunos medios nacionales coincidieron ayer en señalar que, durante los últimos meses, la gestión de Abad se vio "golpeada" por las filtraciones en el organismo tras la cual se supo que familiares del presidente Mauricio Macri ingresaron al sinceramiento fiscal.



En diálogo con diario Clarín, Abad explicó que cumplió "50 años de trabajo y 35 años en el sector público. Que quede claro, esto no es una renuncia, es un retiro. Me dedicaré a estudiar y a mi familia. Mi salida fue acordada con el Presidente antes de fin de año. Estamos desde entonces haciendo una transición ordenada. Todo el mes conviviré con Leandro Cuccioli (su sucesor), mi equipo quedará trabajando con él".



Asimismo, agregó que no se peleó "con nadie, son rumores que jamás salí a desmentir porque jamás hablaría de versiones poco serias. Vine contento y me voy contento".



Alberto Abad renunció ayer, luego de anunciar que la recaudación tributaria de Argentina ascendió en febrero pasado a 235.666,3 millones de pesos, lo que supuso un incremento de 36,8 por ciento respecto al mismo mes de 2017.

Según indicó la Administración Federal de Ingresos Públicos en un informe, la recaudación se redujo en el segundo mes del año 10 por ciento frente a enero último. En los dos primeros meses del año, Argentina acumuló una recaudación tributaria de 497.627,3 millones de pesos, con un alza interanual del 29,7 por ciento.



La recaudación tributaria de Argentina ascendió el año pasado a un récord de 2,53 billones de pesos, lo que supuso un incremento de 29,2 por ciento respecto a 2016.



Para 2018, la Ley de Presupuesto incluye una meta de recaudación impositiva de 3,04 billones de pesos argentinos.



Fuente: Efe