El Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovó Lebac por 105.810 millones de pesos a una tasa del 57 por ciento, 10 puntos por encima de la pautada el mes pasado.



La tasa de corte fue la misma tanto para el plazo de 35 días como para el de 63 días. De esta forma la licitación de ayer dejó liberados poco más de 120.000 millones de pesos que el Gobierno absorberá vía otros instrumentos financieros.



"Con un vencimiento total de Lebac (Letras del Banco Central) en manos de entidades no bancarias de 226.607 millones de pesos, la emisión de hoy (por ayer) libera 120.797 millones de pesos, que se volcarían en los próximos días a plazos fijos o las Lecap (letras del tesoro en pesos) que emitirá el Tesoro esta semana por un monto máximo de 75.000 millones de pesos", informó el BCRA.



Además precisó que "la expansión resultante en la base monetaria será reabsorbida por medio de Leliq (Letras de Liquidez). "Vale recordar que a principios de mes se incrementaron en tres puntos porcentuales los encajes integrables en Leliq que equivale aproximadamente a 65.000 millones" de pesos, concluye el comunicado. El BCRA ofreció Lebac por un monto entre 100 mil millones y 150 mil millones de pesos a participantes (residentes y no residentes) que no son entidades financieras.



En los bancos Nación y Macro, el dólar cerró en 36,90 pesos y el precio promedio operador por el resto de las entidades financieras quedó en 37,11 pesos, el valor más bajo desde fines de agosto. De esta forma el dólar afianza su camino hacia el piso de las bandas dispuesto por el Banco Central en 34 pesos.

Repudio a los dichos de Massa



El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, salió al cruce ayer de las declaraciones del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que el domingo en una gira por Washington (EEUU) criticó el acuerdo con el FMI al que consideró "un error" que "el próximo gobierno deberá volver a discutir el acuerdo". Este tipo de declaraciones "no ayudan y son irresponsables". De todos modos, Dujovne dijo que esas afirmaciones "no serán un obstáculo para que la Argentina tenga su acuerdo con el Fondo. "El acuerdo" es del país, no es un acuerdo de Cambiemos", dijo Dujovne y consideró que la afirmación del exintendente de Tigre "no guarda la responsabilidad que debería tener un dirigente político que pretende tener cierta envergadura como el exdiputado Massa".