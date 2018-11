Inédito. La resolución del Registro Civil de Mendoza es la primera medida administrativa en el mundo que permite registrar a una persona con sexo indefinido.

Por primera vez en Argentina la partida de nacimiento y el DNI de dos personas no tendrá ninguna definición en cuanto a sexo, por lo tanto, no dirá ni femenino ni masculino y en su lugar sólo habrá un espacio vacío.



Es que el Registro Civil de Mendoza avaló el pedido de dos personas de esa provincia -que no se reconocen como mujer ni como hombre- y aceptó que en ambos documentos nacionales de identidad no se especifique el género, informaron ayer fuentes oficiales, que indicaron que administrativamente es la primera vez en el mundo que se aprueba".



La decisión se tomó "a través de la resolución 420/2018 que hizo lugar a la solicitud de dos personas mendocinas que requirieron el reconocimiento legal de su identidad de género autopercibida y correspondiente rectificación registral", precisaron fuentes del Registro Civil".



Desde el organismo indicaron, además, que de esta forma "solicitaron en forma expresa que en su partida de nacimiento y DNI no se consigne sexo alguno".



De esta manera, la Dirección del Registro Civil resolvió labrar una nueva partida de nacimiento con la modificación en la que el campo reservado para el sexo deberá completarse con una línea.



Fue el gobernador Alfredo Cornejo quien dio luz verde para que se llevara adelante esta medida, que va en consonancia con lo que ampara la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012.



La novedad fue difundida por el propio Registro Civil junto con la resolución correspondiente y los nombres de las personas no fueron dados a conocer "para resguardar la identidad" de los solicitantes.



"Es el primer caso en el mundo con estas características. Tenemos identificados otros casos en donde se identificó a las personas con una X o una U, pero fueron decisiones judiciales y no administrativas. En la mayoría de los casos se trató de personas intersex, en donde a través de su biología natural no se identifica con ninguno de los sexos establecidos arbitrariamente", dijo Eleonora Lamm, doctora en Derecho y Bioética.



Por su parte, Enzo Rizzo, director de Registro Civil, expresó ayer que "administrativamente, es la primera vez en el mundo que se aprueba. Canadá, Australia y Estados Unidos también contemplan estas situaciones, pero con esta decisión Mendoza es pionera al aprobarlo a través de un Registro Civil".



"Son dos personas; una de ellas ya fue notificada, la otra todavía no", agregó el funcionario.



Los considerandos de la resolución indican que las personas manifestaron "que los prenombres consignados en sus partidas de nacimiento y DNI no se corresponden con su identidad de género autopercibida, por lo cual solicitaron su deseo de que su partida de nacimiento y DNI consignen los nuevos prenombres, pero que no se consigne sexo alguno".



Asimismo, aclara que "la consignación del sexo en las partidas de nacimiento han perdido relevancia a los fines de la identificación de la misma".



Una de las personas solicitantes identificada como "G" tiene 32 años y es profesional. "Yo conocí a G. hace algunos meses. Quería hacerse una modificación corporal y para ello le solicitaron un cambio de identidad de género en el DNI. Cuando iniciamos el trámite, me comentó que también quería romper con el binarismo y que en el lugar del sexo no aparezca ninguna letra. Ni F ni M", agregó Lamm, quien acompañó a G. en todo el proceso.

Personas binarias y no intersex



En la resolución, se hizo lugar a lo solicitado y se le entregó ayer la nueva partida de nacimiento a G., con la que podrá iniciar el trámite del nuevo DNI, pero esta nueva condición sexual deja margen para la polémica.



"La situación de las personas intersex no tiene nada que ver con esto. Aquí hay un pedido específico para que se borre el sexo de la partida de nacimiento. Las personas intersex son aquellas que nacieron con un cuerpo que varía respecto de lo que se consideran masculinos o femeninos. En general nos identificamos como hombres o mujeres, yo me considero un hombre intersex. Pero otros no. En este caso se trata de una persona no binaria, es decir que la identificación no tiene que ver con el cuerpo sino con el modo en el que se identifica", aclaró a Infobae Mauro Cabral Grinspan, director ejecutivo de GATE (Global Action for Trans Equality, o Acción Global para la Igualdad Trans).