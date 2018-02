Un estudiante de 18 años que está bajo tratamiento psiquiátrico tras un intento de suicidio en un baño de un colegio de la localidad bonaerense de Florencio Varela, amenazó ayer con cometer "la masacre escolar más grande de todos los tiempos" a través de su cuenta en la red social Facebook.



"Prepárense para la masacre escolar más grande de todos los tiempos. Van a morir todos hdps", escribió el chico (que no podrá volver a la institución hasta recibir el alta médica) debajo de un post realizado por el Instituto San Juan Bautista que informaba el cronograma de exámenes de febrero.



"Cuando me enteré de esta amenaza tuvimos que exponerla a la policía para que investigue la fiscalía. Esperamos instrucciones, y si se acercan los padres del adolescente la idea es acompañarlos, pero tenemos que asegurar el bienestar de alumnos y docentes", dijo al canal de noticias TN el director del colegio, Wilfredo Killikewiik.



La denuncia por "amenazas" fue radicada en la fiscalía 11 de Quilmes. Por su parte, la asesora legal del establecimiento, Mirta López, explicó que el adolescente "está en tratamiento" con un régimen de "hospitalización diurna de jornada completa", y que "aún no tiene el alta, por lo que no puede concurrir al colegio".



La abogada explicó también que la policía "les ofreció un corredor dinámico con un botón antipánico" para garantizar la seguridad de la institución. Después del episodio, el director del San Juan Bautista recordó que el adolescente "ya había protagonizado un episodio atemorizante el año pasado", cuando intentó suicidarse en un baño de la escuela con un arma que había logrado ingresar oculta. "En esa oportunidad se dio intervención a la policía porque estábamos en presencia de un arma en un establecimiento escolar. El estudiante salió de aquí bajo condición de internado", contó Killikewiik. López aclaró que "los exámenes se siguen tomando con normalidad", y aseguró que la institución "acompañará al adolescente para que termine sus estudios, acá o en otro establecimiento". Télam