Víctima. Ricardo Daniel Yauny (56), víctima del robo en la localidad bonaerense de Hurlingham.

Unos 300 mil pesos fueron robados por delincuentes que asaltaron e incendiaron la casa de una familia en la localidad bonaerense de Hurlingham mientras festejaba la Nochebuena en Moreno, informaron ayer fuentes policiales.



El hecho ocurrió antes de la medianoche, en una vivienda situada en Rossini al 2.200 de la citada localidad de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Fuentes policiales informaron a la agencia oficial de noticias Télam que el propietario del inmueble, llamado Ricardo Daniel Yauny (56), recibió el llamado de su hijo mayor para avisarle que le habían comunicado que la casa se estaba incendiando.



"Estábamos terminando de brindar en la casa de mi tía, en Moreno, es una zona de quintas. Hay muy poca señal de teléfono, sólo teníamos el Wifi. De repente agarro el celular para seguir saludando y veo que mi hermano estaba mandando mensajes en el grupo familiar que tenemos y dice, me están llamando, se está prendiendo fuego la casa", contó a la prensa Gustavo, otro de los hijos.



Ante esa situación, Yauny regresó a su vivienda y constató que personal de Bomberos estaba extinguiendo el fuego. "Cuando llegué acá los bomberos ya estaban apagando el incendio, venía pensando (que) conozco mi casa a la perfección y sé que no se podía prender fuego por ningún lado", afirmó Daniel.



Una vez apagadas las llamas, el dueño de la casa constató que delincuentes habían violentado una reja que daba hacia la cocina-comedor de donde sustrajeron 300.000 pesos. "Encontraron el dinero y se lo llevaron, no se llevaron ninguna otra pertenencia, y quedó todo destruido por el incendio que comenzaron. No entro en razón de por qué tanta maldad", expresó el hombre.



Daniel añadió que el fuego afectó "el living, los tres dormitorios, el baño. Se quemó el techo, pasó todo el humo, el hollín a la cocina y al quincho de atrás". "Es lamentable ver todo el esfuerzo de una vida con mi señora, de trabajo, con mis hijos, y perderlo así", afirmó angustiado.



"Yo siempre dejo algo de dinero en casa porque uno piensa, qué se yo, por si hubiera una entradera o si te entran a robar, por lo menos encuentran algo. Es más, no estaba escondido, estaba en una caja dentro de un cajón del placard. Pero lo del fuego no lo entiendo", agregó el dueño de casa.



"Los LCD que quedaron se derritieron, la computadora, impresora, los muebles se quemaron todos, perdimos todo. El incendio empezó en la habitación y no quedó nada, nada de nada", lamentó Daniel. De acuerdo a las primeras investigaciones, el fuego se originó en la habitación matrimonial y luego se propagó por el resto de la casa.



También se registró un robo con incendio en la localidad bonaerense de Bella Vista, en el partido de San Miguel. Minutos después de las 19:30 del lunes Vanina Pontoriero y su madre salieron de su casa, ubicada en el partido de San Miguel, rumbo a José C. Paz para pasar la nochebuena con sus familiares. Los delincuentes que robaron y prendieron fuego la vivienda ubicada en Concejal Acosta 909 entraron luego de su partida.



Según pudieron reconstruir las víctimas, los asaltantes rompieron una ventana, revolvieron cajones y después prendieron fuego las tres habitaciones. "Mi mamá es jubilada y está en shock. Vive sola y enviudó hace cuatro años", explicó Vanina. "Fui a la comisaría y no había nadie", agregó. Télam