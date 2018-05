Más tranquilo. El dólar había arrancado la jornada de ayer a 23.12 y terminó cerrando a 23.22, una mejora de 10 centavos.

El mercado de cambios operó ayer en una jornada más tranquila que en las últimas dos semanas, con una baja de tres centavos en la cotización del dólar mayorista y una suba de diez centavos en el nivel minorista ($23.22), y con leves intervenciones del Banco Central (BCRA) en el contado y sin ventas a futuro en todo el día.



Lo que sí volvió a sorprender fue el fuerte salto alcista que dio la Bolsa de Comercio porteña. El índice Merval escaló ayer 6,12% y alcanzó los 29.600,66 puntos, impulsado por el buen desempeño de los mercados de referencia, el avance de las conversaciones con el FMI para que el país obtenga un crédito stand by y los buenos resultados que empresas líderes marcaron en el primer trimestre.



Con las subas de jueves y viernes, la Bolsa porteña acumuló una mejora de 12,65% y de esta forma se redujo a apenas -1,35% el saldo negativo que el índice líder registró en lo que va del corriente mes de mayo.



En tanto, con la suba de ayer, el dólar a nivel minorista cerró valorado a un promedio de 23,22 pesos, un alza de relativa significancia en una jornada en la que el Central intervino en el mercado de contado. Pero el elemento más trascendente del día, según la totalidad de los operadores consultados por Télam, fue el descenso de tres centavos en el segmento mayorista, al quedar en 22,69 pesos al cierre de las operaciones.



Otro hecho muy destacado por los analistas fue que el BCRA no vendió dólares a futuro, tal como lo hizo jueves y martes por 600 millones y 200 millones, respectivamente, y aún así la cotización en el mayorista perdió fuelle.



En el caso del mercado minorista, la autoridad monetaria sí intervino a lo largo del día con un volumen reducido de 139,5 millones de dólares, lo que no impidió que la divisa se disparara 10 centavos con respecto al cierre de la jornada del jueves.