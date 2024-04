El Congreso de la Nación en general y la Cámara de Diputados en particular vuelven a vivir un clima similar al de enero de este año, a partir de la llegada del nuevo borrador de la Ley Bases que el Ejecutivo prometió que hoy enviará a los presidentes de los bloques de la oposición.

Así se resolvió luego de las reuniones del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los bloques de PRO, Hacemos Coalición Federal y UCR. En esos encuentros, el gobierno nacional también adelantó lo que serían los lineamientos principales del proyecto de ley para reinstaurar el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

En esos encuentros -celebrados en el Salón de los Escudos- también estuvieron el secretario ejecutivo de gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

“Hay que darles un poco de margen para ver si llega hoy o mañana”, dijo un radical que busca ser contemplativo. “La expectativa es alta, pero la experiencia nos demuestra que hay que tenerles un poco de paciencia”, argumentó.

A todos los diputados se les reapareció la imagen de lo que ocurrió enero y en buena parte de febrero, cuando se cambiaban artículos que el oficialismo primero reconocía pero después no modificaba; se negociaba la eliminación de otros que, cuando volvía el texto, seguían apareciendo.

A esto, que ya genera un poco de fastidio entre los legisladores, se le suma la falta de un discurso único de parte de La Libertad Avanza: el propio presidente Javier Milei le restó importancia al debate parlamentario; en tanto, el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, dijo -en contraposición a lo que manifestó el ministro Francos en las reuniones con los diputados- que Ganancias no se incluía en el borrador de las modificaciones.

“Hay algo tan simple como que uno dice que mandan Ganancias y otro dice que no. Si a eso le sumas que no son claros y no explican y son todas frases en redes sociales, se hace un poco difícil. Por ahora, esperemos”, explicó un legislador que ya está cansado del modo en el que opera LLA. “Dicen que Ganancias no es retroactivo y que se cobra desde la sanción de la ley. Pero Ganancias es un impuesto anual, es de enero a diciembre. No se entiende qué quieren hacer”, agregó.

Uno de los puntos que esperan los diputados con incertidumbre, porque muchas veces lo acordado no es lo mismo que aparece escrito, es el de las privatizaciones. “Van a separar en dos artículos los anexos de privatizaciones”, explicó una fuente que participó de las conversaciones.

Pero el tema que genera mayor expectativa, y en el que la desconfianza es aún mayor, es el que se refiere a la delegación de facultades. El artículo 71, por ejemplo, estaba escrito de una manera en la cual “se faculta al Ejecutivo a modificar o derogar las regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”.

Con respecto a este tema, desde la UCR adelantaron que no lo van a apoyar y el Ejecutivo prometió que en el borrador llegará modificado.

Algo similar sucede con la reforma laboral que, aunque está prevista en el DNU 70/2023, que tiene fuerza de ley pero la Justicia decidió hacer lugar a un pedido para que éste punto no sea de aplicación, el Poder Ejecutivo y los bloques opositores están en plena conversación para introducir un capítulo laboral en la nueva versión de la Ley Bases.