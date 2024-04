Este lunes al mediodía, la Cámara de Diputados de la Nación dará inicio por segunda vez al debate de la polémica Ley Ómnibus, un proyecto de ley de gran alcance que reúne diversas iniciativas del oficialismo. Se estima que la sesión se extenderá por dos días, finalizando el martes por la noche.

"En principio estimamos una duración de aproximadamente 48 horas", señaló el presidente de la Cámara, Martín Menem, en diálogo con TN de Noche. "Tenemos la complicación de que el miércoles es el Día del Trabajo y muchos diputados deben regresar a sus provincias o municipios para participar de las actividades. Siempre he preferido evitar las sesiones nocturnas", agregó.

Menem se mostró confiado en la aprobación de la Ley para este martes: "Me causa gracia que digan que no les he dado fecha a la gente de UxP, ese sector del peronismo de izquierda que pidió una sesión especial para el martes a las once con el único objetivo de entorpecer el trabajo. No los rechacé, simplemente les respondí por nota para que buscaran otro día. Ellos mismos saben que esto durará mucho, lo hacen solo para obstaculizar porque ven que es un proyecto que está bastante avanzado y que va a salir".

"Se ocuparon durante 20 años seguidos de ponerle palos en la rueda a la Argentina y no se iban a privar mañana de tratar de hacerlo y poner una sesión para el martes", disparó Menem en una entrevista con el periodista Franco Mercuriali.

La Ley Ómnibus incluye una amplia gama de medidas, desde reformas laborales hasta cambios en el sistema previsional, pasando por la eliminación de impuestos y la flexibilización de la normativa ambiental. El proyecto ha generado fuertes críticas por parte de la oposición y de diversos sectores sociales, quienes lo consideran un "ataque a los derechos de los trabajadores" y un "retroceso en materia ambiental".

Se espera un debate intenso y acalorado en el recinto de Diputados, con la atención puesta en la postura que finalmente adoptarán los bloques opositores, quienes podrían definir el futuro de la Ley Ómnibus.

Palabras clave: Ley Ómnibus, Diputados, Martín Menem, UxP, debate, aprobación, proyecto, reforma laboral, sistema previsional, impuestos, medio ambiente, oposición, derechos de los trabajadores.