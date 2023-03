La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) continúa impulsando la ley de Alcohol Cero al volante, proyecto al que le resta la media sanción del Senado. Sin embargo, se encuentra con resistencia de empresarios de bebidas y gastronomía, que reclaman modificaciones a la legislación. Entre ellas, la principal oposición es la de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

"La ley que se pretende sacar en el Senado de la Nación es demagógica porque promete algo que no va a ocurrir. Es una Ley de Seguridad Vial de un solo artículo, que dice que la tolerancia pasa de 0,5 a 0 cuando está probado en el mundo que no hay accidentes de tránsito a causa del alcohol con conductores que tienen menos de 0,5", sostuvo José Zuccardi, en su discurso de despedida como presidente de COVIAR, en un desayuno en la que se anunció como reemplazante a Mario González, y contó también con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa y del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez.

Luego de trascender esas declaraciones, el director ejecutivo del ANSV, Pablo Martínez Carignano, publicó en Twitter su pedido para la sanción de la ley de Alcohol Cero al volante: "En el país del lobby, que la voluntad libre y honesta de los Senadores se imponga". "Me junté con Zuccardi tres veces. Siempre fue muy amable. Pero como no me pudo convencer de bajar la ley, pasé a ser persona no grata", afirmó el funcionario.

Finalmente, resaltó que "el pueblo de Mendoza quiere esta ley por inmensa mayoría, incluso quienes trabajan la tierra y producen las vides", citando un informe de la Universidad del Aconcagua, que indicó que el 75% de los mendocinos está a favor de la sanción de la ley. "Como pasó en Uruguay, Paraguay y Brasil, esta ley salvará vidas, que es lo que todos queremos", concluyó.

Alcohol Cero al volante en sesiones extraordinarias del Senado

El proyecto de Ley de Alcohol Cero al volante de la ANSV fue incluido en el temario a debatir en la Cámara de Senadores en las sesiones extraordinarias y está a la espera de su tratamiento. La iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y, de conseguir la media sanción restante, se convertirá en ley.

Actualmente, 13 provincias y más de 40 municipios argentinos tienen una normativa de tolerancia cero al alcohol en la conducción, como una medida preventiva que busca reducir muertes y lesiones en el tránsito provocadas por conductores alcoholizados.

"Continuamos trabajando codo a codo con todas las jurisdicciones del país para seguir realizando operativos y concientizando en rutas y calles con mensaje corto, pero claro: 'La única medida segura de alcohol en sangre para manejar es cero'. Si todos entendemos esto, vamos a estar haciendo un gran aporte a la nueva cultura vial que nos merecemos”, justificó Pablo Martínez Carignano.