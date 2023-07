Luego de 70 días sin sesionar, la Cámara de Diputados volvió a reunirse este miércoles, oportunidad en la que Juntos por el Cambio pidió debatir la derogación de la Ley de Alquileres, pero la propuesta fue rechazada y tildada de "maniobra electoral".

En medio del tratamiento, Negri le dijo al oficialismo: "Hay que leer las comas, no comérselas". Esa discusión semántica del reglamento postergó el debate hasta las 18 y Cecilia Moreau terminó pidiendo disculpas a los damnificados por la ley.

Unos minutos antes, el diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi, solicitó "la derogación de Ley de alquileres", y argumentó que el pedido será realizado "todas las veces que haga falta para reflexionar sobre la gravedad de dónde estamos parados".

Al hacer uso de la palabra, el Lombardi subrayó: "A tres años de vigencia de la Ley de Alquileres hay valores que subieron hasta 600 %. Los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta. Entendamos que no hay oferta. Es una ley que no funcionó, que es una catástrofe".

"Este Gobierno fracasó. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan, pero por lo pronto lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento. Consulten al Presidente, que no ejerce. Consulten a vuestra jefa política (Cristina Kirchner), consulten al ministro (de Economía Sergio Massa), que además es candidato. Sería mejor quizás que escuchen a la gente", resaltó Lombardi.

En tanto, la primera en responderle fue la diputada nacional por el Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien disparó: "Nos oponemos a lo planteado por el diputado Lombardi...Esta intención de derogar sin más la Ley de Alquileres porque no ataca a la ley por las deficiencias que tiene sino que lo que se pretende es dejarle las manos libres completamente al mercado inmobiliario".

A su turno, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, adelantó que el Frente de Todos rechazará el planteo de la oposición para derogar la Ley de Alquileres. Además, precisó que el proyecto de Lombardi no es ninguno de los que obtuvo dictamen de comisión y por lo tanto debería ser tratado “sobre tablas”.

"No vamos a acompañar porque no vamos a dejar a los inquilinos a que vayan a una negociación completamente asimétrica. Nosotros vamos a seguir representando a los inquilinos", anticipó Martínez. Sin embargo, después la discusión se empantanó por el reglamento, las comas y los puntos y comas.

"Comas y puntos y comas", la acalorada discusión entre Mario Negri y Germán Martínez

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez y el titular del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri, tuvieron un acalorado cruce semántico por el reglamento. Negri pidió que el pleno de la Cámara vote una sesión especial por la ley de alquileres para el 23 de agosto, 10 días después de las PASO y desde el oficialismo le respondieron que el reglamento se lo impide, y que debe presentar una nota con la firma de 10 diputados.

"Lo que voy a pedir que es algo que hasta ahora no se ha hecho, pero que sobran antecedentes en esta Cámara. Una moción para convocar a una sesión especial basada en el artículo 35 del reglamento", afirmó Negri.

"Ustedes saben que las sesiones especiales tienen 3 formas de ser convocada: las puede convocar el Poder Ejecutivo, la que usualmente usamos nosotros el último tiempo que son con 10 firmas de diputados o la puede hacer el pleno directamente. Es una moción, no es un apartamiento del reglamento", añadió el radical.

"Someter a votación la convocatoria a una sesión especial para el día 23 de agosto, es decir una semana después de las PASO. No hay que irse de vacaciones los que son candidatos. Un sesión especial a los efectos de considerar los expedientes vinculados a la ley de alquileres. Tenemos que votarlo afirmativamente y ese es el compromiso más caro frente al público de no seguir disparando por la tangente".

Germán Martínez le contestó con la lectura del reglamento. Así le indicó que el pedido no tenía fundamento y Negri contratacó: "Abriendo la polémica, quiero decirle que hay que leer las comas también, no comérselas. A veces uno se come las 's' no hay que comerse las comas. Las comas significan muchas cosas".

Ahí la discusión llegó a un plano infantil de leer las comas: "El artículo 35 dice por resolución de la Cámara 'coma', a petición del poder ejecutivo 'punto y coma'; o por un número no inferior a 10 diputados. Yo no actúo con ninguna ligereza. usted puede no coincidir, pero no actúo con ligereza", destacó Negri.

Martínez recogió el guante y también empezó a leer con comas y puntos y comas: "Presidenta, no es así lo que dice el diputado. Vuelvo a leer y si quiere, creo que leo bien pero no importa, voy a mencionar las comas y los punto y coma".

"Artículo 35, las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara 'coma', a petición del Poder Ejecutivo 'punto y coma'; las opciones son dos: o por un número no inferior a 10 diputados 'coma' dirigida por escrito al Presidente debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión", concluyó Martínez.

Finalmente, tras un pedido de la diputada Silvia Lospennato pidió no tratarlo en ese momento y que los jefes de bloque lo discutan hasta las 18. En ese momento se pusieron de acuerdo en seguir con el temario y retomar alquileres a las 18, y la presidenta de la Cámara le pidió disculpas al público.