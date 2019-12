Oscar Thomas, el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), quedó en libertad tras pagar una caución de tres millones de pesos fijada por la Cámara de Casación.



Thomas, quien cumplía arresto domiciliario en su departamento de Posadas, ahora esperará el juicio oral en la causa de los cuadernos de las coimas con mayor libertad de movimientos.



La medida se volvió efectiva este lunes. Thomas podrá ir a pescar a su residencia de Candelaria -a 30 kilómetros de Posadas-, una espectacular casa frente al río en cuya construcción intervinieron algunas contratistas que supieron trabajar para la EBY. En cambio, tendrá que pedir permiso para salir del país o para ausentarse más de 48 horas de su domicilio.



Sin embargo, los casi 50 días que estuvo prófugo, siete meses en el Penal de Marcos Paz y ocho meses en su piso del residencial barrio de Villa Sarita, no fueron gratuitos para un funcionario que supo ser todopoderoso durante el apogeo del kirchnerismo.



Thomas fue el director de la EBY que más años permaneció en el cargo y realizó las grandes obras que transformaron la ciudad de Posadas (como la Costanera), y permitieron que la mayor generadora de energía del país funcionara a máxima potencia. Fue el único apuntado en los cuadernos de Centeno que no se arrepintió y no delató a nadie cuando le tocó declarar ante el juez Claudio Bonadio.



"No había nadie a quien delatar ni nada de qué arrepentirse", repitió al diario La Nación, su abogado José Manuel Ubeira.



"La Cámara de Casación puso las cosas en su lugar y fijó una fianza de tres millones de pesos, ahora nos vamos a ocupar de la cuestión de fondo, la inocencia de mi cliente", dijo el letrado. Thomas gozaba del beneficio de la excarcelación desde septiembre, pero Bonadio le había fijado la caución en 60 millones de pesos.