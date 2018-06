Tras conocerse la decisión del presidente Mauricio Macri de cancelar el viaje a la ciudad de Rosario , donde iba a encabezar el acto central por el Día de la Bandera , para evitar la posibilidad de que se generen disturbios, el gobernador de Santa Fe habló al respecto y dijo no compartir la decisión del Gobierno.

Miguel Lifschitz , en declaraciones antes de ascender al palco principal del acto, dijo esta mañana: "No comparto que [el Presidente] no venga. No había ningún peligro. La seguridad estaba asegurada, incluso por las fuerzas federales que habitualmente se encargan de la custodia presidencial".

El dirigente socialista, que no pronunciará su discurso, aseguró además que la movilización de la Multisectorial contra el Tarifazo, que supuestamente originó queMauricio Macri desistiera de viajar a esta provincia, está compuesta apenas por medio centenar de manifestantes y explicó que anoche dialogó con funcionarios nacionales sobre el tema.

"Les manifesté lo que era tener una ciudad vallada. Compartimos la idea de no alterar un acto cívico porque nosotros consideramos que hay que priorizarlo. Ojalá que de aquí en adelante no haya más actos políticos sino institucionales. Quizá lleve un tiempo para que vuelva a ser una fiesta de la gente. No había ningún peligro", insistió.

En igual dirección se expresó la intendenta de Rosario, Mónica Fein . "Quiero recuperar para todo el país el 20 de junio. Debe ser un día en que la bandera y Belgrano nos convoquen a todos. El acto con Macri iba a durar sólo una hora. Siempre están los que aprovechan para colocar a Rosario en un lugar de estigmatización. Que el 25 de Mayo tenga una importancia, porque se realiza en la capital federal, y no así el del Día de la Bandera es algo que no se entiende", lamentó.

A su vez, el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, aclaró que la postergación del viaje presidencial fue una decisión de Macri. "Nunca tuvimos la hipótesis que estaba en riesgo la seguridad del Presidente. Es una lástima porque es un acto nacional de los más importantes", agregó.

Como se informó, la ausencia de Mauricio Macri en los actos por el Día de la Bandera obedeció a "cuestiones de seguridad", ante la confirmada movilización de la llamada Multisectorial contra el Tarifazo e informes de inteligencia que alertaron sobre el intento de generar violencia en las inmediaciones del palco en el que el mandatario iba a tomar el juramento de lealtad a la bandera a representantes de las fuerzas armadas y pronunciar un breve discurso, en un fugaz paso por la ciudad.

"Se priorizó cuidar la paz" porque "había alertas de seguridad que podían poner en peligro a los rosarinos", aseguró el diputado provincial de Cambiemos , Federico Angelini. "Querían opacar los festejos del 20 de junio y se decidió suspender la visita del Presidente para no darle lugar a estos violentos. Había muchos avisos de protestas de los violentos que se manifestaron en otras oportunidades", agregó el legislador santafesino.

Anoche, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , comunicó la decisión al gobernador Miguel Lifschitz. "Con motivo de haber recibido notificaciones de los responsables de la seguridad presidencial y del gobierno de Santa Fe , donde se indicaba que se debía reforzar las medidas de seguridad para evitar la posibilidad de que se generen disturbios en las calles de Rosario de organizaciones políticas, se suspenderá la asistencia del Presidente a la celebración del Día de la Bandera", expresó.

Los informes de Casa Militar, AFI y Policía Federal le aconsejaron al Gobierno que "bajara" la visita presidencial a Rosario. No obstante, la decisión se conoció después de que ayer arribaran a Rosario los funcionarios de protocolo y la estructura de prensa y comunicación.