La Liga de Gobernadores, de la que forma parte el gobernador Sergio Uñac, se volverá a reunir este viernes en la ciudad bonaerense de La Plata para analizar las primeras medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, y cómo éstas impactan en el presupuesto destinado a las provincias, las obras en ejecución y en el esquema de subsidios a la energía y el transporte.



Así lo confirmaron a Télam desde el entorno del mandatario chaqueño Jorge Capitanich, quien hoy tiene una extensa agenda en la ciudad de Buenos Aires.



Este sería el tercer encuentro de este espacio y se espera que asistan el presidente Alberto Fernández y Massa, aunque todavía no hay ninguna confirmación oficial de la presencia de funcionarios nacionales.



El primer encuentro de la Liga fue en Chaco, pero el segundo debió cambiar de lugar sobre la hora por los tiempos políticos que marcaban la inminente salida de la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis.



En aquella oportunidad, a fin del mes pasado, el encuentro no se realizó en Bariloche como estaba previsto, sino que pasó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires, y ese mismo día, fueron a un encuentro con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Al día siguiente, Massa fue anunciado como nuevo ministro de Economía.



En este contexto se enmarca este nuevo cónclave de mandatarios del Frente de Todos que tienen como eje principal “garantizar los giros presupuestarios comprometidos para este año y que no haya un ajuste para las provincias”.



Al igual que ocurre con la agenda del Norte Grande, los mandatarios oficialistas tienen hace tiempo como objetivo “reducir las diferencias entre el AMBA y las provincias respecto a los subsidios a la energía y al transporte”.



Ante la falta de una ley de presupuesto 2022 en el que se establezca los giros de recursos correspondientes a las provincias para realizar las diferentes obras de infraestructura, los gobernadores deben acordar con Nación cada desembolso.



“Para nosotros es esencial esta reunión de análisis y evaluación de las medidas”, dijo Capitanich en el marco de una entrevista con Radio 10.



Respecto a la situación económica, el mandatario chaqueño señaló: “Creemos que debemos lograr estabilidad cambiaria, que es la precondición de estabilidad macroeconómica, que a su vez alimenta dos metas que tenemos que promover y lograr: bajar la inflación, y generar la sostenibilidad con crecimiento”.



“Si baja la inflación y aumenta la sostenibilidad, se pueden generar dos condiciones complementarias que tienen que ver con generación de empleo y mejora del poder adquisitivo del salario”, añadió Capitanich.



Junto a otros mandatarios de la región norteña, uno de los temas que plantearán será la suba de 500 kWh como tope de subsidio energético para esa región por las altas temperaturas.



También adelantaron que en la reunión habrá un gran apoyo a la gestión de Massa en Economía, ya que los gobernadores admiten que el futuro político del Frente de Todos (FdT) a nivel nacional y provincial “depende de la gestión de los próximos meses y como se sale de esta situación”.