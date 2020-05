Las micro, pequeñas y medianas empresas que en la actualidad no tengan en curso ningún crédito bancario podrán tomar préstamos a una tasa subsidiada del 24%. Para ello deberán contar con el "Certificado Mipyme" que otorga el ministerio de Desarrollo Productivo y, en caso de no poder aportar garantías propias, podrán acceder a utilizar las del Fondo de Garantías (Fogar). Según informó el BCRA, la nueva línea de financiamiento podrá ser utilizada por 200.000 mipymes que no tienen financiamiento bancario.

"El Central habilitó una línea especial por $22.000 millones con mínimos requisitos para que puedan tomar su primer crédito y para las Mipymes que obtengan la garantía Fogar", informó.

Amplían un bono

Mediante un comunicado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó que las autoridades del Ministerio de Salud se comprometieron a que el bono de 5.000 pesos para el personal de la salud comprenda a "la totalidad de los trabajadores del sistema". Persisten reclamos por falta de elementos de protección.

Esperando volver

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que se están analizando los protocolos a seguir para cuando se produzca el regreso de las clases presenciales. Hoy "no se puede imaginar en el corto plazo una escuela con las mismas características. El distanciamiento es fundamental hasta que haya una vacuna".

Geriátrico evacuado

Personal sanitario arribó ayer al geriátrico Carpe Diem, en la intersección de Larrea y Paraguay, en el barrio porteño de Recoleta, para evacuar a más de 25 adultos mayores luego de que se confirmara que están infectados con coronavirus. Creen que el virus llegó al geriátrico a través de una empleada de la residencia.

Paran repartidores

Los trabajadores repartidores de las aplicaciones Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber-Atis, paralizarán hoy las tareas durante toda la jornada y marcharán en las principales ciudades del país en demanda de "un aumento salarial del 100 por ciento" y en rechazo de "la precariedad laboral".

Gabrielli en Moneda

El ex gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli fue designado presidente de Casa de Moneda hasta el 22 de diciembre de 2021, a través del decreto 436/2020 publicado en el Boletín Oficial. En el mismo decreto se aceptó la renuncia presentada por Fernando Pereyro.

Tragedia de Esquel

Martín Gamboa, el copiloto del avión sanitario que se estrelló cerca del aeropuerto de la ciudad chubutense de Esquel en la noche del martes, murió en la madrugada, informó el director del hospital zonal Sergio Cardozo, con lo que ascienden a tres las víctimas fatales del accidente.