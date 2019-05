La Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa “Vialidad” para determinar si existen errores procesales en el expediente, en función de un pedido formulado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está imputada en esta investigación y debería ir a juicio oral y público desde el martes próximo.

De esta forma, podría postergarse el inicio del debate donde debe develarse si la ex presidenta direccionó obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez.

La resolución de la Corte, publicada en el Centro de Información Judicial, contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron “con carácter de urgente” el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.

En esta causa están procesados, además de la ex mandataria, el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido y el empresario santacruceño Lázaro Báez, detenido desde 2016, entre otros imputados.

Tras la justificación por parte del abogado defensor de Cristina Kirchner, Radio Mitre conversó con el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, quien aseguró que “este caso puede ser un antes y un después en la historia de la Justicia argentina”.

Para Lipera “está en juego la credibilidad de la Corte” porque no existe “un precedente en el cual la Corte se haya pronunciado en materia de prueba con motivo de una queja”.

En tal sentido, el letrado consideró que “a la Corte se llega con un recurso extraordinario, Casación hace lugar al recurso extraordinario con lo cual esa concesión de recurso extraordinario suspende los efectos de la sentencia y la Corte se aboca a interpretar toda la prueba producida, todos los elementos”.

Lipera explicó que “la otra manera de llegar a la Corte es por queja”: “Yo interpongo un recurso extraordinario, la Cámara no me concede el recurso y entonces voy en queja a la Corte. La Corte puede analizarla o no pero la queja no suspende los efectos de la resolución que se está recurriendo. Cuando todavía no hubo sentencia firme, no prosperan porque un requisito, la Corte lo dijo toda la vida, solamente la Corte abre un tema cuando hay sentencia definitiva. En este caso no hay sentencia definitiva. Lo único que hay acá es un juicio oral que tiene que iniciarse el 21 de mayo. El fiscal y Casal presentaron escritos diciendo que el juicio se tiene que iniciar”.

“Van en queja por temas de apreciación de prueba. Nunca hasta hoy la Corte hizo lugar a una queja no habiendo sentencia definitiva todavía y menos en un tema de prueba. Sería un escándalo judicial”, aseguró Lipera, y agregó: “La Corte tomó conciencia de que metió el dedo en el ventilador. La Corte hoy o mañana puede decir que sin perjuicio el juicio se inicie el martes”.

Consultado acerca de las declaraciones del abogado de Cristina que decía que “esto tiene gravedad institucional”, Lipera aseguró que “todos decimos que nuestro caso tiene gravedad institucional, eso es de manual”.

“El tema este de gravedad institucional fue un invento de la Corte en el fallo de Jorge Antonio que se trataba del tema de unos barcos. En la Corte como en ese momento la presión social era muy fuerte contra ese fallo, la Corte salvo con un voto en disidencia de Bossi sale con el invento de gravedad institucional”, recordó el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

“Si para un caso en particular decimos que hay gravedad institucional, todos los argentinos que tenemos una dignidad humana que tiene que ser respetada por encima de todo sentimos que hay gravedad institucional”, analizó Lipera.

“Si esto se consolida todo argentino que esté litigando va a estar golpeando la puerta de su abogado para decirle presentate en la Corte y decí que tengo gravedad institucional”, ironizó el abogado.

En tal sentido, argumentó que “se están violando todos los principios jurídicos, se están violando los precedentes de la Corte, se está violando la ley”, y sentenció: “La poca credibilidad que le queda a la Justicia hoy se cae con esto”.

Por último, Lipera aseguró que “si la Corte fuese contra todos sus precedentes, contra lo que dice la ley y va para adelante es pasible de juicio político”.