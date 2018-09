"Viaje final". "Quise colocar sobre el féretro la banda de gobernador que él me colocara a mí, para que lo acompañara en su viaje final hacia el cielo", dijo Schiaretti en la despedida a De la Sota.

Entre llantos y desconsuelo, una multitud de cordobeses hacía fila ayer para despedir al fallecido exgobernador de Córdoba, el justicialista José Manuel De la Sota.



"Quiero manifestarle a todos los cordobeses y a todos los argentinos el profundo dolor que sentimos quienes compartimos la vida con José Manuel De la Sota", dijo el justicialista Juan Schiaretti, que actualmente gobierna la provincia de Córdoba. Entre llantos, el mandatario se acercó al Centro Cívico (Casa de Gobierno de Córdoba), en donde son velados los restos hasta hoy al mediodía para luego ser trasladados a un panteón familiar.



De la Sota, que falleció a las 20 del sábado pasado en un accidente de tránsito, "es mi compañero de toda la vida y mi amigo. Él dio todo por nuestra provincia y nuestra Patria", dijo Schiaretti al acercarse a los periodistas presentes en el lugar.



Con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles del accidente de tránsito en el que murió el exgobernador. Un conductor que viajaba por la Ruta Nacional 36, a la altura de Altos Fierro (Córdoba), contó que el exfuncionario viajaba "rápido" y que no alcanzó a frenar antes de chocar a un camión en la parte trasera.



"Pasé a una moto y un auto y me pasó una camioneta, rápido. No puedo decir a qué velocidad, pero iba rápido", aseguró una de las primeras personas que vio el trágico choque. De acuerdo a la Policía local, el accidente ocurrió alrededor de las 20 en el kilómetro 782 de la autopista Brigadier General Bustos cuando De la Sota viajaba solo desde Río Cuarto (Córdoba) con destino a la ciudad de Córdoba para festejar el cumpleaños de su hija.



La peluquera de José Manuel De la Sota aseguró que notó "muy cansado" al exgobernador horas antes de morir en un choque en la ruta 36 (que conecta Córdoba con Río Cuarto).



"Vino al mediodía. Estaba apurado porque era el cumpleaños de su hija Natalia. Se dormía, estaba muy agotado", reveló Norma Espamer. También dijo que notó al referente peronista preocupado por "muchos problemas".



"Me dijo que no estaba muy bien, que tenía muchos problemas: Si no voy al cumpleaños de Nati, se va a poner mal, me dijo", contó a Radio Mitre de Córdoba. También explicó que De la Sota le solicitó que le haga "unas mechas oscuras" en el pelo y que luego "comió una ensalada de frutas, cuatro caramelos y se fue".



Varias cuadras de fila con personas esperaban para ingresar al velatorio del tres veces gobernador de Córdoba, en una lluviosa tarde cordobesa. Entre los dirigentes políticos, estuvo en el velatorio el secretario de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, quien fue funcionario de Córdoba. "Argentina está lamentando la pérdida de uno de sus dirigentes más importantes", afirmó al asistir al funeral abierto a todos los ciudadanos.



Con paraguas, flores y pilotos improvisados, los cordobeses rodearon desde bien temprano el edificio ubicado en la calle Rosario de Santa Fe 650, al que también llegaron un amplio desfile de personalidades de la política.



Entre ellos, se hicieron presentes el líder del Frente Renovador Sergio Massa, el ministro de Defensa Oscar Aguad y los diputados Diego Bossio, Graciela Camaño y Mario Negri, entre otros.



El presidente Mauricio Macri no estuvo presente, pero envió una corona e indicó por Twitter: "Conmocionado por la muerte del exgobernador de Córdoba José Manuel De la Sota en un trágico accidente automovilístico. Mis condolencias a toda su familia".



Tras la noticia del accidente y la confirmación de su muerte, el cuerpo del exgobernador de Córdoba fue retirado de la camioneta Volvo VX60 blanca que manejaba y que quedó totalmente destruida, para que comenzaran los trabajos de los médicos forenses que establecieron ayer los motivos de la muerte.



Según los resultados de la autopsia, el dirigente cordobés murió a raíz de "un grave traumatismo de cráneo, compatible con el manejo a alta velocidad de su vehículo". El mismo informe detalla que la "muerte fue instantánea.



Pericias en el lugar del hecho, habrían arrojado además en las últimas horas el dato de que no se registró ningún indicio de frenado previo al momento del impacto. Por la magnitud de las lesiones, se dispuso que el velatorio fuera a cajón cerrado, cubierto con las banderas de Argentina y de Córdoba.



Apenas conocida la muerte de José Manuel De la Sota, el Gobierno de la provincia emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento y decretó cinco días de duelo. Por su lado, el intendente de Córdoba Ramón Mestre decretó tres días de duelo en la ciudad, entre el 15 y el 17 de septiembre, por el fallecimiento del exgobernador José Manuel De la Sota.



"Tristeza"



La sanjuanina Olga Riutort, una mujer de larga trayectoria política, no pudo contener el llanto. De viaje hacia Córdoba desde San Juan, la dirigente que durante 15 años fue pareja del exgobernador José Manuel de la Sota aseguró a los medios que siente "una tristeza indescriptible. Fueron 15 años maravillosos".