Llega el primer evento de descuentos de 2024, el Electrofans, para comprar electrodomésticos y electrónica con 40% de descuento y seis cuotas sin interés.

El 11, 12 y 13 de marzo se realizará la cuarta edición de esta maratón de rebajas en la que participarán siete retailers: Cetrogar, Musimundo, Megatone.net, Naldo, Coppel, Frávega y Pardo.

Se podrán adquirir de forma online y presencial electrodomésticos, artículos de línea blanca, productos de electrónica, tecnología y demás equipamiento para el hogar en los locales, las plataformas digitales y la venta telefónica de las cadenas adheridas, con envíos disponibles a todo el país.

Se trata de la iniciativa anual más importante en ofertas del segmento de electro y tecnología, que organiza la industria desde 2022 y que reemplazó a Electro Fest, el festival de rebajas que tuvo su primera edición en 2019 y se solía realizar habitualmente en esta época del año.

A su vez, tendrá lugar en la antesala del Hot Sale, que durará tres días también, del 13 al 15 de mayo. Este evento -una de las fechas más importantes del calendario del comercio electrónico del país junto con el Cyber Monday y organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)- incluirá promociones de esta industria, además de otras 11 categorías de bienes y servicios.

Ante la caída del poder adquisitivo tras la devaluación, y con precios desregulados, el evento buscará impulsar las ventas de las marcas participantes en medio de la caída del consumo que atraviesa el sector tras el 'veranito' que vivió en 2023, cuando consumidores se volcaron a la compra de estos artículos como refugio de la inflación y se anticiparon a los saltos del dólar.

"Esta edición de Electro Fans es una nueva oportunidad para establecer un vínculo con los clientes. Por eso, nos unimos con el propósito común de proporcionarles la posibilidad de adquirir productos con descuentos, que en esta ocasión llegan al 40%. Buscamos facilitar el acceso a electrodomésticos y tecnología, acercándonos aún más a ellos", aseguró la organización del evento.

Según cálculos de CACE, las ventas por e-commerce bajaron entre un 10% y un 30% desde la devaluación de diciembre, tras el cambio de Gobierno. La merma está en línea con la caída del consumo masivo. De las empresas que participan de los eventos de la cámara, la venta electrónica tiene un peso del 15% promedio en el total de sus operaciones. Por eso, "los consumos digitales acompañan lo que pasa en el canal físico", destacó la entidad.

De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pymes se retrajeron 25,5% en febrero, a precios constantes, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año frente al mismo periodo del año pasado. En la comparación mensual, bajaron un 7,4%.

Proyecciones del sector para 2024

Según el estudio 'Panorama del sector de electrónica de consumo en 2024' que elaboró la firma Gfk, perteneciente a NIQ, la contracción de la actividad económica se refleja en las categorías asociadas a electrodomésticos y electrónica.

Mientras que el mercado mundial creció un 4% en términos de ingresos desde 2019 -con los rubros de pequeños electrodomésticos e informática a la cabeza-, a fin de 2023 se estabilizó, una tendencia que Gfk estima que continuará a escala global en 2024.

En la Argentina, la confianza de los consumidores se sitúa por debajo de la media histórica a largo plazo y, a pesar de mostrar signos de estabilización a mediados del año pasado, alcanzó una trayectoria descendente hacia finales de 2024, puntualizó el relevamiento.

Los productos de primera calidad a precios asequibles seguirán siendo tendencia, "ya que las continuas presiones inflacionarias y la pérdida de ingresos reales hacen que los consumidores busquen una sensación de lujo a precios más bajos", analizó la firma.

Ahora, a cuatro años del Covid-19, productos como teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y accesorios para PC comprados al principio de la pandemia pronto deberán ser sustituidos o actualizados. No obstante, ante las turbulencias económicas, "es probable que los consumidores muestren más cautela con sus gastos", adelantó GfK.

"En general, los consumos se inclinarán principalmente por compras necesarias y pensadas. El impacto de las perspectivas globales sobre el crecimiento y la confianza de los consumidores en la Argentina subraya la necesidad de que las empresas aprovechen los datos disponibles para tomar decisiones estratégicas y mejorar los resultados de negocio en un entorno empresarial dinámico y desafiante", destacó el informe, y señaló que es relevante que las marcas sigan innovando para ampliar la cartera de productos.

"El mercado mundial de bienes de consumo técnicos, estimado en u$s 1,2 billones anuales, no solo es diverso, sino que rebosa de oportunidades a medida que prosigue el crecimiento demográfico. Se calcula que en 2030 se gastarán u$s 62 billones de dólares en este rubro", concluyó la firma.